Création du Global Games Fund pour les développeurs de pays émergents

Dernièrement, l’industrie du jeu vidéo semble être en manque de bonnes nouvelles, mais en voici une qui redonne espoir en sa résilience et sa détermination. Dans la nuit a ouvert un site dévoilant le projet du Global Games Fund, une initiative visant à offrir une aide financière et un mentorat aux développeurs situés dans des pays émergents.

La vocation du Global Games Fund est simple : rechercher des alternatives à la mainmise des pays occidentaux et de la langue anglaise sur le secteur du jeu vidéo en offrant de meilleures opportunités aux créateurs travaillant dans d’autres régions du monde et d’autres langues de travail. En l’occurrence, il cible les territoires en dehors de l’Europe du Nord-Ouest, des Etats-Unis continentaux, du Canada, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande.

Le soutien proposé par le Global Games Fund pourra prendre plusieurs formes. La première, c’est celle d’une enveloppe financière pouvant aller jusqu’à 50 000 dollars et remboursable selon plusieurs modalités. Cependant, le dispositif permettra également un accompagnement par le biais du mentorat et de la mise en relation avec d’autres professionnels du secteur, en particulier des éditeurs et des fonds d’investissement. Mentors et investisseurs intéressés sont d’ailleurs invités à prendre contact dès aujourd’hui avec l’équipe du fond.

A l’origine du Global Games Fund, il y a les organisateurs de gamedev.world, une conférence internationale sur le jeu vidéo qui tenait qui déjà à cœur la représentation et la mise en réseau de créateurs de pays émergents et l’accessibilités des contenus dans de nombreuses langues, invitant des professionnels du monde entier à partager en ligne leurs idées sur l’industrie. En coulisses, on retrouve ainsi la productrice canadienne Myriame Lachapelle ainsi que Rami Ismail, le cofondateur du studio néerlandais Vlambeer qui a récemment annoncé céder ses parts de la société à son collaborateur, sans nul doute pour se donner plus de temps pour ce nouveau projet.

Le lancement effectif du Global Games Fund est annoncé pour le second trimestre 2024, et devrait donc se faire de façon imminente. Néanmoins, il faudra sans doute attendre quelques années avant d’en voir les retombées concrètes et de découvrir les jeux que ce dispositif aura aidé à faire exister.