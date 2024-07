Une pétition adressée à MiHoYo, studio chinois à l’origine des jeux à succès Honkai Impact 3rd, Honkai: Star Rail, Genshin Impact ou plus récemment Zenless Zone Zero, commence à faire du bruit. Lancée le 7 juillet et intitulée « Stop Cultural Appropriation and Whitewashing in MiHoYO Games » (soit « Arrêtez l’appropriation culturelle et le whitewashing dans les jeux MiHoYo »), elle réunit au moment où nous rédigeons cet article plus de 77 000 signatures, et ce nombre augmente de façon exponentielle. C’est la dernière extension de Genshin Impact qui en est à l’origine, Natlan, qui serait inspirée par les cultures indigènes d’Amérique du Sud et d’Australie.

Une inspiration qui ne va hélas pas jusqu’aux personnages, dont la peau reste invariablement claire, ce qui provoque les accusations de « whitewashing », une pratique qui montre des personnes blanches s’accaparer des éléments culturels appartenant généralement à des populations racisées, invisibilisant du même coup ces dernières. Imaginons, pour bien comprendre de quoi il s’agit, un festival de hip-hop dans lequel tous les groupes intervenant seraient constitués de personnes à la peau blanche, ignorant du même coup, voire niant, les racines afro-américaines de ce mouvement musical et culturel (Afrika Bambaataa et la Zulu Nation…) : c’est le principe de l’appropriation culturelle.

« MiHoYo, une compagnie leader de développement de jeux, a répétivement pris inspiration de cultures autochtones/indigènes sans bonnes représentations appropriées ou respect. En particulier, plusieurs personnages de Sumeru et Natlan de Genshin Impact, et de Penacony de Honkai Star Rail sont tous clairement blancs ou un peu bronzés au mieux, avec pour l’exception quelques PNJ ennemis, ce qui a éveillé des suspicions et préoccupations de racisme à travers les joueurs et des communautés autochtones/indigènes. » – extrait du texte de la pétition adressée à MiHoYo via Change.org

Ce n’est pas la première fois que MiHoYo et Genshin Impact se voient accuser de refuser d’intégrer des personnages non-blancs dans les jeux, malgré des inspirations culturelles très diverses dans ses environnements. Le hashtag #BoycottGenshin s’était ainsi largement répandu en 2021 pour à peu près les même raisons. Si le studio chinois n’a pas encore réagi publiquement à la récente pétition, un utilisateur de X (qui a depuis supprimé son compte, mais dont les posts ont été archivés) repéré par ThatParkPlace.com avait obtenu une réponse sur le sujet de la part du service clients de MiHoYo, pour qui c’est, en gros, « circulez, il n’y a rien à voir » :

« Nous vous rappelons amicalement que Genshin Impact est une oeuvre de fiction, et n’est pas lié à des personnes, groupes, événements ou organisations existants » – l’équipe du service client de Genshin Impact, en réponse aux interrogations sur le whitewashing du jeu par l’utilisateur de X @hauntedfaee.

Certes, il faut reconnaître la quasi absence de variété des couleurs de peau des personnages des jeux HoYoverse. Mais n’y avait il pas déjà une forme d’appropriation culturelle dès le début du projet, alors que celui-ci s’est emparé de tous les codes de l’anime et du manga, disciplines japonaises, quand le jeu est une production chinoise ?