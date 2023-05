Geek Days Lille 2023 – La meilleure édition à date ?

Un petit air de Japan Expo flotte sur l’est de Lille, dans le quartier du Grand Palais. La faute au rassemblement Geek Days, collection printemps/été, qui a lieu ces 13 et 14 mai. On est un peu des habitués du salon, qui a lieu deux fois par an, mais on a toutefois été très agréablement surpris par l’organisation de cette édition.

En effet, si d’habitude, les Geek Days sont surtout un immense marché où l’on trouve aussi bien des petits artisans façon « Etsy IRL » que des stands immenses (et un peu répétitifs) de t-shirts et statuettes de personnages d’animes, cette année, et bien ce n’est pas tout à fait le cas. Rassurez-vous, il y a bien foultitude d’occasions de se faire plaisir, et il sera tout à fait possible de rentrer à la maison avec un hoodie My Hero Academia, des figurines One Piece, ou la repro d’une épée de Sword Art Online… Mais les stands sont cette année bien plus variés, et laissent la part belle aux petits créateurs.

L’autre gros virage opéré avec cette édition, c’est celui des expositions et animations. On ne vient plus au Geek Days uniquement pour dépenser son argent de poche, mais aussi pour essayer, découvrir, rencontrer… Rencontre avec des personnalités issues de YouTube ou de l’univers des animés (doubleurs…), inévitables défilés de cosplay, mais aussi pas mal d’expositions de fans venus présenter leur travail.

Il faut ainsi souligner le stand de l’asso Ghostbusters France, qui vient avec ses créations tirées des films : proton packs, pièges à fantômes ou encore grille-pain hanté… Extrêmement fidèles aux films, lumineux, animés et sonorisés, les accessoires sont aussi détaillés et réussis que leurs créateurs sont sympathiques, eux qui n’ont rien à vendre et sont là uniquement pour prendre le temps de nous expliquer la conception de ces « jouets de luxe ». Même coup de chapeau aux fans de Star Wars grandeur nature de Solaris & Tenebris et de la 59ème légion, et leurs costumes ultra-réalistes. Là encore, les assos n’ont rien à vendre et se rendent super disponibles pour faire des photos avec les fans de tout âge… Même si les plus jeunes risquent d’être un peu impressionnés par les adeptes du côtés obscur, aux côtés desquels nous n’en menions pas large, rassurés toutefois par l’accueil chaleureux qui est réservé à chacun.

Si le terme « geek » est assez généralement liés à l’informatique, aux jeux vidéo et aux mangas, les jeux de société occupent désormais une place importante, et c’est vrai aussi sur le salon. L’éditeur Gigamic a ainsi installé de nombreuses tables de jeu, et ses animateurs sont présents pour présenter différents titres et nous proposer de jouer à ces jeux de plateaux, à deux ou plus ! L’association Lille Go se propose aussi d’initier les débutants curieux de ce jeu traditionnel japonais qui, malgré les siècles, ne perd pas en popularité.

Enfin, l’animation phare du salon est sans conteste la cabine de doublage : coaché par un comédien professionnel spécialiste de la discipline, vous pouvez vous initier au doublage voix d’une séquence d’anime, et même repartir avec l’enregistrement. L’activité connaît un énorme succès et bien que nous soyons arrivés relativement tôt, tous les billets pour la journée s’étaient envolés. Si vous souhaitiez faire partie des happy few qui pourront s’y essayer demain dimanche, pro-tip : arrivez dès l’ouverture (10h00), et précipitez vous sur le stand de distribution de tickets (entre la Scène Geek et la sortie), afin de réserver un créneau. Et pour être un peu plus sur encore d’en avoir un, optez pour un billet « Speedrun », un peu plus cher, mais qui vous permettra d’entrer sur le salon sans faire la queue.

On n’aura pas eu le temps d’évoquer le stad Nintendo, la présence de l’office de tourisme de Tokyo, le stand Cospital, spécialiste de la réparation de cosplayLe salon Geek Days se tient tout le week-end, jusque dimanche 14 mai, 19h00. Toutes les infos sur le site de l’événement, https://www.geek-days.com/lille.