Le prix du Game Pass augmentera-t-il dans les mois à venir ?

Le Game Pass est l’un des éléments qui, au fil du temps, s’est imposé comme l’un des principaux atouts de Microsoft, si ce n’est la principal. Le service d’abonnement de la société nord-américaine est devenu l’un des plus populaires et des plus réussis aujourd’hui, avec des millions de joueurs et des centaines de jeux pour créer un écosystème qui, dans tous les cas, a apporté des avantages à la fois aux studios et aux consommateurs. Cependant, avec sa croissance continue et l’arrivée de la prochaine génération de consoles, la communauté se demande : est-il possible que son prix augmente ?

À cet égard, comme l’a rapporté GamingBolt, Phil Spencer, chef de la division Xbox, a discuté de la viabilité actuelle du programme lors d’une interview. Il a ainsi confirmé que le Game Pass est un modèle “totalement durable” dans sa configuration actuelle d’un point de vue financier et, de ce fait, les joueurs ne devraient pas à craindre une augmentation de son coût pour le consommateur puisque, au moins pour le moment, il ne fait pas partie des plans de l’entreprise.

De plus, le Game Pass en question a fait de nouveaux étale de sa rétrocompatibilité que l’on sait désormais exhaustive et qualitative. En effet Microsoft a insisté sur le fait que la rétrocompatibilité totale de la série Xbox allait être l’une des grandes forces de ses nouvelles consoles, avec des améliorations des “anciens” jeux qui tourneront en 60 FPS, et avec de meilleures textures. Une bonne nouvelle qui devrait ravir les amoureux du temps jadis qui pourront en profiter day one.

Un point sur lequel insiste Jason Ronald (membre de la direction Xbox) qui explique à quel point les anciens jeux seront plus beaux que jamais.

After 500K+ hours of testing, we’re are excited to share that all Xbox, Xbox 360 and Xbox One games playable on Xbox One today, except for the handful that require Kinect, will be available – and look and play better – on Xbox Series X|S at launch. — Jason Ronald (@jronald) October 28, 2020

“Après plus de 500 000 heures de tests, nous sommes ravis d’annoncer que tous les jeux Xbox, Xbox 360 et Xbox One actuellement jouables sur la Xbox One, à l’exception de quelques-uns qui nécessitent l’utilisation de Kinect. De plus, les graphismes seront améliorés tout comme leurs jouabilité, dès le lancement des Xbox Series X/S.”

Ainsi, la nouvelle génération de console made in Microsoft fera la part belle aux amoureux des temps anciens et qui pourront se plonger à corps perdu dans la trilogie Fable, ou encore la collection Rare.