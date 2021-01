Le réalisateur du film Warcraft adapte Full Throttle

Ce n’est pas lui rendre hommage que de le décrire comme “le réalisateur de Warcraft”, puisque Duncan Jones – c’est son nom – a surtout écrit réalisé Moon, avec le génial Sam Rockwell. Il a aussi réalisé le recommandable, quoi que moins mémorable, Source Code, qui emprisonnait Jake Gyllenhaal dans une boucle temporelle. Et il s’avère que Duncan Jones est fan de Full Throttle, le classique du point and click signé Lucasarts.

Or, quand le fils de David Bowie (oui, parce que Jones est aussi le fils de Bowie !) s’ennuie, il écrit. Et tout récemment, s’ennuyant pendant le confinement, il lui a pris l’idée de rédiger une adaptation de Full Throttle ! C’est après avoir vu un fan film basé sur le jeu que l’idée et l’envie lui sont venues. Résultats : un script d’une centaine de pages, reprenant les grandes lignes du jeu pour en tirer de quoi réaliser un film.

Si Jones n’est pas n’importe qui dans l’industrie du cinéma, pas sur néanmoins que son script soit suffisant pour vraiment démarrer la production d’un long métrage… Même si tous les espoirs restent permis, peut-être devrons-nous nous contenter de la lecture du scénario, que l’auteur a mis à disposition à cette adresse (en anglais).

Et puisqu’on parle de Lucasarts, on a appris récemment que la marque Lucasfilm Games allait faire son grand retour. Hélas, point de suite à Monkey Island ou autre Day of the Tentacle au programme, ce “nouveau” label viendra encadrer les prochains jeux de la licence Star Wars, tels que Lego Star Wars – The Skywalker Saga, prévu pour cette année, ou les potentielles suites à Fallen Order ou Squadrons…

Si cette anecdote a eu sur vous un effet de pâtisserie Proustienne, Full Throttle reste disponible dans son excellente version remastered sur à peu près tous les supports.