Fortnite – La v16.50 prête à nous hyper avant le changement de saison ?

Le 25 mai, arrive sur Fortnite la nouvelle update v16.50 avec des nouveautés avant la sortie de la saison 7 du chapitre 2. C’est la dernière update avant le changement de saison, de quoi faire monter la hype des fans. Cette mise à jour, a été pour la première fois émise sur le compte officiel twitter : Fortnite Status.

Laissant entendre un retour d’un “Fan favorite”, Epic games compte sans doute remettre du contenu déjà existant dans les anciennes saisons (que ce soit une arme, ou n’importe quel autre feature).

Un des plus gros ajouts, si ce n’est le plus important, c’est le mode créatif qui été creusé beaucoup plus en profondeur. En plus des différentes corrections de bugs liés à l’interface ou aux outils, on aura cette fois-ci droit à ce que Fortnite appelle un “thermomètre spatialisé”. En ayant ajouté en plus dans ce patch la possibilité de créer des îles XL, vous pourrez gérer la consommation en mémoire utilisée dans des zones plus restreintes, qui seront alors quadrillées en “cellule”. Sur ces îles XL, la mémoire du jeu sera ajustée en fonction de ce qu’il est possible de voir par le joueur, si une zone n’est pas dans son champ de vision, elle ne sera pas chargée. Une façon de faire qui sera sûrement sujette à des corrections de bugs par la suite. La couleur de la zone quadrillée indiquera donc la mémoire utilisée :

0% = bleu

25% = vert

50% = jaune

75% = orange

90% = rouge avec un point d’exclamation

100% = rouge avec un cadenas : du contenu doit être retiré.

Retrouvez tous les détails du patch du mode créatif ici.

Malgré le fait que l’engouement qu’a connu Fortnite soit un peu redescendu avec les années, il reste un des jeux multijoueurs les plus populaires, et de nombreux partenariats comme celui avec la NBA (sorti initialement le 24 mai) risque de voir le jour avec le Chapitre 2 : Saison 7, qui sortira sûrement mi-juin, n’oubliez pas de finir le pass de combat d’ici là !