Forestrike – Un puzzle-game signé Devolver imprégné de Kung-fu

Nouveau venu dans l’écurie de Devolver Digital, le studio japonais Skeleton Crew et le développeur français Thomas Olsson, expatrié au Japon, nous présentent Forestrike, un puzzle-game de kung-fu mâtiné de rogue-lite.

Troisième titre des développeurs, après l’univers sombre et poétique fait de gros pixels d’Olija, qui rappelait le cultissime Another World d’Éric Chahi, Forestrike, nous propose cette fois-ci, un monde s’ancrant dans la sphère de la fantasy. Le twist du jeu d’action cachant un jeu de réflexion nous rappelle le récent Children of the Sun qui se définit comme un puzzle-shooter, aussi édité chez Devolver Digital. Quant à l’esthétique, comment ne pas penser au Karateka de Jordan Mechner ?

Parlons tout de suite de ce qui fait le coeur du dernier né de Devolver, le gameplay. Chaque niveau est un tableau à résoudre : notre héros, des ennemies avec différents patterns et des armes ramassables. Yu, notre personnage, est un spécialiste des arts martiaux, et nous devrons utiliser ses capacités pour trouver la séquence de mouvement parfaite pour éliminer tous les adversaires du niveau.

Ajoutons à ça, une composante rogue-lite, toujours autant dans l’air du temps, avec, pour chaque run, une map à embranchement avec des rencontres, et un tracé générer aléatoirement à la Slay the Spire. Au fur et à mesure des combats, notre héros gagne des passifs (par exemple, la capacité d’effectuer une substitution avec un adversaire), et la possibilité d’améliorer ces derniers.

Les armes ramassables dans les différents tableaux (qui ont une statistique de durabilité), ont l’air d’être une composante importante pour la créativité, et la rythmique du joueur dans la résolution de chaque puzzle, et ces derniers semblent assez prometteurs en termes de variété de solutions.

Enfin, Forestrike est jouable en ce moment même au BitSummit à Kyoto, un festival central pour l’industrie du jeu vidéo indépendant au Japon.

Cette nouvelle annonce, s’inscrit dans la droite lignée de la philosophie d’édition de Devolver Digital, un concept aux frontières de Sifu, Katana Zero et Children of the Sun. Forestrike est attendu sur PC et Switch pour 2025, sans plus de précision.