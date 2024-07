Feed the Deep – Après deux titres mobiles cultissimes, le développeur s’attaque au Rogue-lite

Son nom ne vous dira peut-être rien, mais son œuvre est immanquablement connue de tous : Lukas Muscat, qui signe Feed the Deep, n’est autre, malgré un nom de caviste, que le développeur de deux des jeux les plus célèbres de l’histoire du jeu vidéo sur mobile : Jetpack Joyride et Fruit Ninja. Deux jeux qui méritent amplement leur place dans l’histoire pour leur game design innovant, prenant totalement en compte la spécificité des mobiles et de leurs écrans tactiles, à un moment ou les imitations de jeux consoles avec pad émulés sur l’écran étaient légion (Jetpack Joyride est sorti en 2011 !). Depuis, le mobile a fait du chemin et règne sans partage sur la planète gaming (du moins en termes de revenus) à coup de gacha-games tous moins originaux les uns que les autres. Lukas Muscat se lance alors un nouveau défi :

« Feed the Deep a été conçu quasiment entièrement par moi, Lukas Muscat. Dans une époque lointaine, je fus le créateur de Jetpack Joyride et Fruit Ninja. Il y a quelques années, j’ai décidé que je voulair relever le défi ultime du développeur de jeu et réaliser un jeu complètement seul. Feed the Deep est inspiré par Dome Keeper et Spelunky, mixés avec mes propres idées et twists. J’ai aussi documenté le processus de création dans une vidéo YouTube, et vous pouvez voir le jeu depuis son état après une seule heure de développement jusqu’à ce qu’il est devenu aujourd’hui ! » – Lukas Muscat, cité par BleedingCool.com (traduit par la rédaction).

Il s’agira donc d’un rogue-lite situé dans les profondeurs marines, dans lequel on incarne un plongeur chargé de récupérer diverses ressources. Une mise en place perturbée par deux « twists » : les fonds marins, Rogue oblige, seront générés procéduralement, mais sont aussi habités par des créatures Lovecraftiennes cauchemardesques… On pense, avec un système de jeu différent, à la version sous-marine de l’un des succès de l’an dernier, Dredge, où il était déjà question de pêche et de Grands Anciens ; sauf que dans ce dernier, nous avions la sagesse de rester en surface !

Ainsi que l’a cité Muscat, on retrouve dans le trailer la mécanique de récupération des ressources de Dome Keeper, sans le pixel art, et, probablement, la difficulté et les morts à répétition de Spelunky. On retrouvera aussi la musique de Cedar Jones, compagnon de route de Lukas Muscat, déjà à l’œuvre sur Jetpack Joyride et Fruit Ninja. Nouveau jeu, nouveau classique pour le développeur ? Réponse dans quelques semaines, puisque Feed the Deep est annoncé pour le troisième trimestre de cette année…