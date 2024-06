Day of the Devs 2024 – Les jeux qui ont retenu notre attention

Depuis maintenant plus de dix ans, Double Fine et iam8bit organisent le Day of the Devs, un showcase de curation de jeux indépendants. Rappelons que depuis le début de l’année, l’événementest devenu non-lucratif, et donc libre de tout sponsor. Ce dernier présente souvent peu de nouveautés, mais met en avant les développeurs avec des interviews et previews plus ou moins denses. Cette année, le Day of the Devs faisait directement suite à l’excessivement mollassonne conférence de l’homme aux mille Doritos, Geoff Keighley, et nous avons eu le droit à un plutôt bon cru. Plongeons donc dans le vif du sujet, avec une petite sélection de quelques jeux qui ont piqué notre curiosité.

AfterLove EP



Camarades doomer et fan de shoegaze, AfterLove EP (Pikselnesia) devrait retenir votre attention. L’industrie du jeu vidéo indonésienne nous réserve visiblement plein de surprises, nous voici face un jeu d’aventure narratif qui s’inscrit dans le genre du slice of life, et qui ajoute des éléments de jeux de rythme (un groupe de shoegaze indonésien signe l’OST du projet) et de dating sim. Nous incarnons Rama, un jeune musicien ayant du mal à tourner la page après la mort de sa petite amie, le jeu tournant autour des thèmes de l’amour, du deuil, de l’importance de ne pas négliger ses passions, ses relations sociales et de ne pas s’abandonner face au néant écrasant qu’est la dépression.

AfterLove EP est notamment le dernier jeu portant la marque de Mohammad Fahmi, qui nous a quitté en 2022. Développeur à l’origine de Coffee Talk et de What Comes After, précédent jeu de Pikselnesia, une fable sur l’apprentissage de l’amour de soi et une lettre d’amour à tous ceux qui pensent être un fardeau pour leur entourage. Une sortie est prévue aux alentours d’octobre 2024 sur PC, Switch et consoles de dernière génération. Une démo est d’ores et déjà disponible sur Steam.

Karma: The Dark World

Karma: The Dark World (Pollard Studio), premier jeu d’un studio chinois, se décrit comme un thriller psychologique à la première personne. Nous sommes en 1984 en Allemagne de l’est, dans un monde dystopique dans lequel une mégacorporation reigne en maître et a inventé un casque permettant de revivre ses souvenirs. Le jeu devrait questionner le rapport qu’entretient l’Homme avec ses propres souvenirs et son érosion à travers le temps.

Le projet promet techniquement (Unreal Engine 5), mais aussi artistiquement où les influences de Cronenberg, Carpenter et Lynch sautant aux yeux, telle la red room de Twin Peaks reproduit quasi-texto dans le trailer. Prévu sur PS5, Xbox Series X|S et PC, espérons que Karma soit plus qu’un walking sim horrifique comme tant d’autres. Pas de date de sortie dévoilée, mais le studio devrait bientôt annoncer une démo.

Tom the Postgirl

Dans Tom the Postgirl (Oopsie Daisies), nous devrons livrer des colis aux habitants dérangés du coin, sous la forme d’un point and click. Tom, notre personnage, est aussi une adepte du voyeurisme et adore s’introduire discrètement dans l’intimité des gens, et visiblement, il se passe des choses déplaisantes dans ce village.

Emprunt d’une esthétique mélangeant le mignon avec la dark fantasy, le rapprochement avec l’excellentissime Slay the Princess est évident, de par ses visuels dessinés à la main, son cynisme ambiant et ses promesses de plusieurs storyline en fonction de nos choix. Pas de date de sortie pour l’instant, Tom the Postgirl est prévu uniquement sur PC, une démo est disponible sur Steam.

Avec Day of the Devs, voir un événement de communication indépendant, pour les développeurs indés, est une véritable aubaine dans l’industrie, là où les sponsors fleurissent dans la plupart des autres conférences. Le showcase vivant maintenant sur des financements participatifs et des dons, est un élément important du tunnel d’annonces que l’on subit chaque année, il donne l’exemple d’un modèle alternatif, nettement plus sain.