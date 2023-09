Football Manager 24 – Peaufinez vos tactiques avant novembre

Qui aurait cru qu’on pourrait se mettre dans la peau d’un entraineur de football avec autant de réalisme ? Qui aurait pu penser ressentir le stress d’un match décisif ou de négociations de transferts acharnées comme si une carrière en dépendait vraiment ? Depuis maintenant vingt ans, il est possible de vivre ces émotions et bien d’autres encore, confortablement installé devant votre écran, grâce à la franchise Football Manager. Au départ simple jeu de niche, la saga est maintenant devenue une valeur sûre du jeu vidéo, et chaque itération attire des millions de joueurs années après années.

Et alors que Football Manager 23 fonctionne encore à plein régime, avec plus de six millions de joueurs recensés le mois dernier, il est temps de préparer la succession. Football Manager 24 fera ses grands débuts le 6 novembre prochain, et sera disponible sur Xbox Series, Playstation 5, Switch (dans une version touch, allégée) et bien sûr PC, support qui a fait du jeu la référence qu’il est devenu aujourd’hui.

Avant de dévoiler quelques unes des nouveautés de cette nouvelle édition, soulignons tout de même qu’une version mobile sera également disponible. Et si l’application sera bien téléchargeable sur Apple et Androïd, il faudra disposer d’un compte Netflix pour se connecter et lancer une partie. Oui, vous avez bien lu: sans Netflix, pas de Football Manager Mobile.

Il est aisé de comprendre qu’en s’affiliant au géant du streaming, Sega et Sports Interactive s’ouvrent à un potentiel marché de plusieurs dizaines de millions de personnes dans le monde. Netflix est déjà entré depuis quelques temps dans le jeu mobile, et signe là un partenariat exclusif très important, qui pourrait apporter un petit coup de boost dans une période morose. Malgré tout, le business model proposé par les deux entreprises pose question, car rappelons-le, s’abonner à Netflix sera le seul moyen de profiter de Football Manager Mobile.

Mais revenons à nos moutons, où plutôt à nos bancs de touche. La force de Football Manager depuis des années, c’est sa base de données tout simplement gigantesque. Et la version 2024 bénéficiera bien évidemment d’une mise à jour des effectifs, des maillots, et de tout le nécessaire à une immersion quasi parfaite. Que vous souhaitiez entrainer un club de Ligue 1, de seconde division espagnole ou de l’élite japonaise, les possibilités sont multiples et le jeu propose une rejouabilité inégalée. Des centaines d’heures de jeu en perspective à peaufiner vos tactiques, et à organiser vos conférences de presse.

Quelques améliorations concernant les transferts et la gestion des finances de votre club seront dévoilées avant la fin du mois. Elles ne devraient toutefois pas révolutionner une formule qui a trouvé son rythme de croisière depuis quelques années. La franchise donne même quelquefois l’impression de se reposer sur ses lauriers. Mais le jeu reste tellement qualitatif et complet pour les fans de football qu’il serait bête de passer à côté.

Si vous aimez le football et ses à-côtés, et si vous êtes à la recherche d’autres sensations que celles proposées par FIFA et sa nouvelle itération EA Sports FC, Football Manager 24 sera sans aucun doute une belle alternative. Si vous êtes déjà un amateur de la franchise, alors vous n’êtes même pas à convaincre.