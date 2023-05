Preview Pro Cycling Manager 23 – C’est reparti pour un Tour ?

Le samedi 1er juillet marquera le départ du Tour de France 2023. Et comme depuis plus de vingt ans, la plus grande course cycliste du monde sera précédée de peu de la sortie de Pro Cycling Manager prévue cette année pour le 8 juin 2023 sur Steam et l’Epic Games Store. À quelques semaines de la sortie du jeu, il nous a été donné l’occasion de passer quelques heures sur le dernier titre du tandem Nacon/Cyanide. Qu’en est-il ressorti ?

Si vous êtes un habitué de la franchise Pro Cycling Manager, vous savez déjà qu’il s’agit de la référence du jeu vidéo de cyclisme. Soyons honnête, la concurrence n’est pas farouche. Seul le jeu Le Tour de France, plus orienté arcade, peut également se targuer de représenter le monde de la bicyclette dans nos parties de jeux vidéo. Mais, étant lui aussi développé par Cyanide et produit par Nacon, il serait plus juste de parler de monopole que de concurrence. Et un peu à l’image d’un NBA2K, sans adversaire depuis des années, Pro Cycling Manager a souvent eu tendance à se reposer sur ses lauriers par le passé.

La version bêta de Pro Cycling Manager 2023 qu’il nous a été donné de tester est très proche du produit final. Les modes de jeux proposés restent similaires aux années précédentes, avec un mode carrière, un mode solo permettant de choisir parmi les nombreuses courses disponibles, un mode multijoueur en ligne et un mode Pro Cyclist, nous amenant à amener un jeune coureur de notre création jusqu’aux sommets.

Au premier abord, le jeu n’est pas une révolution par rapport, et les joueurs ne seront pas dépaysés. L’interface est inchangée, les commentaires de Patrick Chassé sont les mêmes depuis des années et les textures n’ont pas beaucoup évolué, restant bien en dessous des standards actuels. Mais dans Pro Cycling Manager, le plaisir est ailleurs, et il est multiple. C’est celui de voir son coureur accrocher la roue des meilleurs en haute montagne, celui de remporter un Paris-Roubaix après des années de disette, ou encore celui de voir son jeune protégé franchir un à un les échelons du cyclisme professionnel. Et ce n’est qu’un faible échantillon, car, un peu à l’image d’un directeur sportif, Pro Cycling Manger 2023 vous fera passer par toutes les émotions, pour un peu que vous arriviez à passer outre les graphismes datés.

Évidemment les effectifs des équipes cyclistes ont été actualisés, et le jeu profite de nombreux partenariats avec des marques de vélo et l’Union Cycliste Internationale (UCI) pour proposer une expérience de jeu de bonne facture. Comme souvent dans Pro Cycling Manager, l’immersion reste totale pour les aficionados de la Grande Boucle, et il faut se préparer à de longues heures de réflexion et de stress devant votre écran.

Au rayon des nouveautés, on peut également noter que l’IA nous a paru mieux calibrée que lors de nos expériences précédentes, et que certaines promesses du studio quant à ce nouvel opus étaient tenues. Ainsi, nous avons pu voir quelques échappées arriver au bout, et avons remarqué une meilleure gestion de la fatigue pour les coureurs qui ménageaient leurs efforts durant une course. L’ajout d’une note de Moyenne Montagne pour chaque coureur fait également partie des nouveautés, sans que nous ayons eu le temps d’en mesurer l’importance à long terme.

Ne nous y trompons pas, Pro Cycling Manager 2023 n’est pas fait pour tout le monde. Le jeu demande une véritable connaissance de l’univers cycliste et son fonctionnement pour être apprivoisé, un peu à l’image de Football Manager dans le monde du ballon rond. La moindre erreur tactique se paiera cash, et c’est toute une saison qui peut se jouer sur un jour avec ou un jour sans. Nous sommes dans le monde de la simulation et c’est le réalisme qui prime. Pour des heures de courses, il faudra également compter de longues minutes dans les menus, à discuter avec les sponsors, négocier des contrats ou à programmer l’entrainement de vos coureurs.

Après quelques heures de courses, nous ne pouvons que vous conseiller la version définitive de Pro Cycling Manager 2023, qui, s’il ne sera définitivement pas le jeu de l’année et proposera encore une fois peu de nouveautés, a au moins le mérite de respecter le sport qu’il met en avant, en ne prenant pas les joueurs pour des idiots. Si au contraire, l’expérience vous semble trop complexe, et que vous comptez entrer plus en douceur dans le grand monde du cyclisme, préférez lui le jeu Le Tour de France 2023, et son approche plus simpliste de la vie du peloton, qui constitue une meilleure porte d’entrée dans le genre. Le sprint final est lancé jusqu’au 8 juin prochain.