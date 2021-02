Five Dates – Le FMV romanticomique s’en vient croquer la pomme

Five Dates (à ne pas confondre avec Five Nights at Freddy’s) est un jeu en FMV. Mais si, vous savez, ces jeux proposant des séquences filmées en temps réel avec de véritables acteurs, tombés en désuétude plus ou moins avec l’avènement de la 3D, notamment à cause de la piètre qualité du jeu d’acteurs et des supports de l’époque. On pensera sur ce sujet à The 7th Guest, Phantasmagoria, ou plus récemment, Her Story, nettement plus qualitatif en termes de narration.

Five Dates, quant à lui, se présente comme un jeu “rom-com”, à savoir, romantico-comique. Il a été tourné durant le premier confinement de 2020 lié à la pandémie qui n’a toujours pas cessé de faire parler d’elle, et émane des studios Wales Interactive qui s’est spécialisé dans le genre FMV interactif, avec notamment le très réussi The Complex au menu.

Affichant à son casting une actrice de la série Doctor Who et une autre de la série Viking, parmi d’autres, il vous propose de gérer les tentatives d’un jeune homme célibataire confiné comme il se doit, qui va devoir rechercher l’âme sœur de manière forcément virtuelle puisque toutes les interactions se passent via des écrans, notamment de téléphone. Comme l’indique son nom, 5 candidates seront à conquérir.

Five Dates est sorti fin 2020 sur PC, Switch, Xbox One et PlayStation 4. Il offre un vaste éventail de choix au joueur, ainsi qu’un nombre conséquent de fins possibles, comme dans tout bon speed-dating réaliste.

Mais s’il vous en coûtera plus ou moins 10€ sur PC et consoles (d’ailleurs il est en promo actuellement), le jeu est également désormais disponible sur appareils iOS (sorti pile-poil pour la Saint Valentin) et ce de manière classique sur mobile : free-to-play avec achats intégrés. Un format idéal pour jouer à un jeu de rencontre digitale, et même si la date n’est pas encore connue, une version Android est bien entendu prévue pour les semaines à venir.

Dernière précision qui va bien : le jeu comporte plus de 7 heures de prise de vue réelle, ce qui est assez conséquent pour un FMV. Donc, pourquoi ne pas vous laisser tenter ? Et laquelle choisirez-vous ?