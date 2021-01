Squadron 51 – Shoot’em Up et FMV sur fond de Sci-fi rétro

Lorsque l’on qualifie un jeu actuel de rétro, cela signifie très souvent que son esthétique est rétro, à l’image des jeux des générations 8 et 16 bits. Mais c’est beaucoup plus rare, voir inexistant, que ce soit son gameplay que l’on qualifie soit rétro. Et bien aujourd’hui, préparez vous à découvrir un jeu dont le gameplay, et la direction artistique, sont rétro, très rétro même.

Squadron 51 est donc un shoot’em up baignant dans de la bonne vieille science-fiction des années 50, calquant son esthétique sur les films de genre de l’époque. D’ailleurs, son scénario aussi a une bonne odeur de “Invasion of the Body Snatchers” ou autre “Battle in Outer Space“.

Au début des années 50, l’humanité voit arriver une race extraterrestre menée par le Directeur Zarog, les poches pleines de promesses pour les habitants de la terre. Néanmoins, cet accord intergalactique se relève être un plan de conquête camouflé. En effet, le Directeur Zarog et ses troupes étendent peu à peu leur influence dans le monde en entier via la VEGA CORPORATION.

Une organisation aux méthodes dangereuses qui use sans vergogne de la main d’œuvre humaine. Face cette oppression évidente, le groupe rebelle Squadron 51 est formé pour luter face aux envahisseurs extraterrestres. Vous rejoindrez Squadron 51 en enfilant les bottes du lieutenant Kaya, une pilote dont la mission sera de descendre tout objet volant non identifié.

Squadron 51 affiche donc une esthétique générale et un scénario définitivement rétro. Mais ce n’est pas tout. Le choix fait par le studio Loomiarts concernant le genre n’est pas anodin. Squadron 51 est un shoot’em up à défilement horizontale, un genre de jeu définitivement rétro. L’on y est mis au commande de quatre types de véhicules volants propres aux années 50, possédant chacun ses armes spéciales. De vaillants coucous qu’il faudra faire voler à travers les 11 niveaux du jeu. Le tout, on le rappel, avec un affichage en noir et blanc, sans compter sur un habillage sonore et une bande son des films d’époques.

D’ailleurs, la comparaison avec les films des années 50 ne s’arrête pas là puisque chaque niveau sera entrecoupé de séquences en FMV (une séquence de film interactif en somme) façon Wing Commander (si c’est pas rétro ça). L’occasion de découvrir les personnages du jeu incarnés par de véritables acteurs, et qui plus est d’entendre leur voix, le titre ayant été entièrement doublé. Enfin, si multijoueur il y a, c’est évidemment en coopération et surtout en local. Définitivement rétro.

Squadron 51 venant tout juste d’être annoncé, il n’y a pour l’instant pas grand chose de plus à dire le concernant. Une sortie est attendu courant 2021 sur PC, Playsation 4, Xbox One et Nintendo Switch.