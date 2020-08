Chorus shoot à tout-va dans sa première vidéo de gameplay

Révélé lors du Inside Xbox du mois de mai dernier, Chorus nous avait laissé sur une séquence assez énigmatique entre gameplay et cinématique, et aujourd’hui Deep Silver revient avec un peu plus de gameplay afin de brosser les fans de Space Shooter dans le sens du poil. Développé par DS Fishlab, ce qui avait réussi à nous séduire lors de sa première présentation, c’était son ambiance pesante, sa direction artistique, et surtout la mise en place d’un scénario très sombre autour du Cercle, un culte obscur, dont le personnage principal faisait partie autrefois.

Cependant, comme vous l’aurez compris, le teaser qui nous a été présenté n’est pas là pour faire dans la dentelle et nous dévoiler certaines des subtilités de son scénario. Si la première présentation prenait un peu le temps de poser les bases, et surtout de braquer les projecteurs sur les personnages, cette fois-ci vous allez surtout prendre une avalanche d’action spatiale en plein visage.

Plutôt joli dans son ensemble, Chorus impressionne grâce à de très bons effets et une belle vivacité dans les déplacements. Si avec ça le studio tient sa promesse et nous offre un bon scénario bien mis en scène, nous devrions donc voir exploser un superbe potentiel lors de la sortie en 2021. Malheureusement d’ici là, un certain Star Wars: Squadrons sera passé entre les mains de beaucoup de joueurs, et nous avons peur que Chorus souffre un peu de la comparaison puisqu’ils partagent le même genre. Cela il faudra bien entendu en juger sur pièce, et les choses dépendront le moment venu de beaucoup de facteurs que nous ne pouvons pas encore évaluer comme le prix, l’attente générale, ou encore le contenu final.

En ce qui nous concerne, Chorus continue avec ce teaser de produire son petit effet, et nous attendons avec impatience sa venue sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Stadia et PC en 2021.