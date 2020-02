Fire Emblem: Three Houses – Les ombres embrasées se révèlent à nous

Fire Emblem: Three Houses dévoile les classes de son DLC Ombres embrasées.

Sorti il y a plus de 6 mois maintenant, le dernier-né de la série Fire Emblem a rencontré un immense succès tant auprès des critiques que des joueurs. Avec son style de maisons, son scénario accrocheur et ses personnages attachants, les fans ont su trouver en cet opus de nombreuses qualités. Il n’est donc pas étonnant de voir les développeurs continuer à faire durer le plaisir avec le DLC “Ombres embrasées” de Fire Emblem: Three Houses, qui nous dévoile aujourd’hui ses classes inédites.

Il faut le reconnaître, ce nouveau DLC va être riche en contenu et devrait relancer une vague d’intérêt autour du jeu, même pour les joueurs ayant déjà conclu l’histoire principale. En effet, en plus des nouvelles classes inédites du DLC, le jeu va se voir doté d’un tout nouveau chapitre exclusivement tourné vers la nouvelle maison du jeu, les Loups de cendre. Avec cette nouvelle maison vont bien sûr apparaître tout un tas de nouveaux élèves, mais aussi quatre classes supplémentaires déblocables à partir du niveau 20 :

Le Balladin , qui n’est évidemment pas un paladin avec un rhume mais bel et bien un nouveau tank tirant sa puissance de la science et de la foi. Excellent bretteur, ce combattant pourra aisément venir à bout de ses ennemis ainsi que défendre ses alliés grâce à son pouvoir lui permettant d’échanger sa position avec ses compagnons proches.

Le moine guerrier/sœur guerrière, une classe axée corps à corps et qui se spécialise dans le maniement de la hache, des gantelets, mais aussi de la magie basée sur la foi.

Le chevalier pégase noir , une classe volante exclusivement féminine et qui s’est spécialisée dans le maniement de la lance et de l’épée. À la différence de la classe chevalier Pégase, cette dernière tire son épingle du jeu grâce à son maniement de la magie noire, ce qui en fait un atout de poids lors des affrontements.

La Valkyrie, une autre classe montée exclusivement féminine qui, étonnamment, ne vole pas. Toute comme celle du chevalier pégase noire, cette classe se spécialise dans l'utilisation de la magie noire, avec un bonus de +1 en magie noire. Notons toutefois que cette classe sera exclusivement réservée à Hapi, un des personnages issus du DLC.

Pour rappel, Fire Emblem: Three Houses Ombre embrasées est prévu pour le 13 janvier prochain en exclusivité sur Nintendo Switch. Le DLC sera présent dans le pack d’extension vendu 23,90€