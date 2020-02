Fire Emblem Heroes fête son troisième anniversaire avec ses joueurs

Qui dit anniversaire, dit programme spécial pour Fire Emblem Heroes.

Un anniversaire, qu’il soit individuel ou de mariage, lié à un engagement ou à un moment historique précis, c’est toujours un événement en soi. Tout le monde aime les anniversaires, même si avec l’âge, on a tendance à les ignorer pour justement éviter de se voir vieillir. Ils sont toujours un moment pour regarder vers son passé, se remémorer de bons moments, mais également célébrer le chemin parcouru. Pour le 3ème anniversaire de Fire Emblem Heroes, ce sera aussi un peu de tout ça. Forcément, après 3 ans d’existence, un jeu qui repose sur des événements périodiques évolue et c’est également le cas du titre d’aujourd’hui. Nombre de héros et d’héroïnes ont été ajoutés, nombre de déclinaisons pour les plus célèbres d’entre eux ont été introduites et un max de cartes de combat et de nouveaux modes ont fait leurs apparitions. Depuis hier (le 02 février, soit le début des festivités) et jusqu’au 19 février, diverses activités et tirages spéciaux vont être déroulés pour égayer la vie des joueurs.

Ainsi, on peut déjà retrouver aujourd’hui la première des 3 gachas spéciales vous offrant d’obtenir quelques plus grands héros à avoir rejoint le logiciel. Intitulés “Festival des Héros”, ces gachas rouleront de manière hebdomadaire jusqu’à la fin des festivités. La première, déjà en ligne donc, nous offre par exemple de remettre les mains sur Alm, Héritier impérial, Eliwood Marquis de Pherae, Micaiah Reine de l’Aube et Camilla Lumière de Nohr. “Tout ça, c’est cool, mais moi, j’ai plus une orbe à dépenser avec le dernier événement sur Lif…” Pas de problème, l’ami ! Chaque jour, un ticket de tirage gratuit vous sera offert. Au moins, vous aurez une chance chaque jour de faire marcher votre chance. Puisse-t-elle vous sourire. Si jamais vous avez vraiment la poisse, un tirage gratuit vous offrant un personnage vous sera proposé. À la différence des événements précédents vous offrant de choisir votre héros avec précision (puisqu’il n’y avait qu’un héros par couleur), cette fois-ci, ce sera à la chance. Une orbe peut donner accès à de nombreux personnages, mais ils seront tous 5*.

Toujours jusqu’au 19 février, les cartes de “Héros Liés” mettront votre équipe au défi. Une chance supplémentaire pour ceux qui ne les ont pas toutes complétées de s’y appliquer. Vous les avez terminées ? Retenter votre chance ! En venir à bout une nouvelle fois vous permettra de remplir des quêtes spéciales prévues pour l’événement. Les cartes de récompenses feront aussi leurs retours. Vous opposant à des équipes niveau 5 et 15, elles vous récompenseront d’une orbe pour chaque mission complétée pour un total de 26 orbes.

Vous avez pris l’habitude de voter en ligne dans l’espoir de voir le héros de vos rêves apparaître prochainement ? Vous allez être ravis d’apprendre que vous pouvez continuer ! Effectivement, un nouveau vote est disponible sur le site web de l’application dans le cadre de “Un Héros Emerge”, un nouvel événement qui verra l’avènement d’un personnage supplémentaire parmi les nombreux protagonistes déjà disponibles en jeu. Vous avez jusqu’au 9 février pour voter avant que les 8 combattants les plus souvent choisis soient sujets à une nouvelle sélection dans le cadre d’un tournoi opposant les joueurs. Ce tournoi aura lieu du 28 février au 5 mars.

Voilà, nous y sommes, la nouvelle qui aura fait couler des larmes et du sang, surtout s’il est d’encre. Probablement poussé par l’élan de ces nouvelles expériences (notamment avec Mario Kart Tour), Nintendo est ravi de vous annoncer l’arrivée imminente d’un système d’abonnement mensuel. Mis en service le 5 février, ce dernier offrira aux souscripteurs un certain nombre de bonus (négligeables) incluant 2 héros “resplendissants” (qui ne sont au final que des skins si on retire le +2 attribué à toutes les stats) par mois, la possibilité de revenir d’un tour ou de redémarrer celui en cours, vous lier d’amitié avec 3 amis au lieu d’1, une option pour enchaîner en boucle la même carte (tant que vous avez de l’endurance) ainsi que des quêtes pour obtenir orbes et objets rares. Et maintenant, pour citer la vidéo elle-même, “vous pouvez profiter de tous ces avantages pour le prix de 11,49€ par mois“. Si c’est pas beau la vie !

Alors, que pensez-vous de tout ceci ? Certaines nouvelles vous plaisent ? Certaines vous déçoivent ? N’hésitez pas à nous partager vos pensées dans la section commentaire. Fire Emblem Heroes fête son anniversaire pendant le mois de février, du 2 au 19. Et bien sûr qu’il y aura un événement spécial pour la Saint-Valentin.