Final Fantasy Pixel Remaster – La magie bientôt sur PS4 et Switch

Alors que Final Fantasy célèbre ces 35 ans (tout de même…), Square Enix en profite pour annoncer l’arrivée, plus que prévisible, de la collection Pixel Remaster sur PlayStation 4 et Nintendo Switch. Cette dernière regroupe les épisodes I à VI de la célèbre saga de JRPG nippone dans des versions remasterisées, tout en gardant cet aspect pixelisé propre aux supports de l’époque. Cependant, il serait mentir que de dire qu’aucun travail n’aura été effectué sur ces nouvelles versions : réarrengements des musiques, améliorations des menus et de l’ergonomie générale, ajout d’un lecteur pour pouvoir lire les musiques que l’on désire ou encore des galeries d’illustrations pour se plonger un peu plus en profondeur dans l’univers de cette licence culte au possible.

La version physique de la série Final Fantasy Pixel Remaster débarquera donc sur PS4 et Nintendo Switch dès le printemps 2023 dans deux versions différentes. Tout d’abord, une édition standard qui permettra de profiter de la série dans son intégralité, ainsi qu’une édition collector, intitulée Anniversary Edition, qui ajoutera, bien entendu, son lot de goodies estampillés Final Fantasy. Passons en revue le contenu de cette édition qui, en plus de s’afficher à un tarif qui pourrait vous surprendre, est d’ores et déjà affichée en rupture de stock sur le site de Square à l’heure où ces lignes sont rédigées.

Le coffret de produits dérivés de FINAL FANTASY I-VI COLLECTION Anniversary Edition

Un étui holographique bonus pour le boîtier du jeu

Un lot de deux vinyles contenant des musiques des jeux réarrangées et agrémenté d’une jaquette conçue par Kazuko Shibuya

Un artbook exclusif rempli d’illustrations des personnages en pixel art

Huit figurines stylisées des personnages en pixel art, dans des emballages avec fenêtre

Affichée au tarif de 274,99€, cette édition aura certainement de quoi faire grincer des dents. Bien qu’un réel soin ait été apporté à ces rééditions, cela n’en reste pas moins des titres vieux de plusieurs dizaines d’années vendus au prix fort. L’édition standard, quant à elle, affiche un fier 74,99€. Reste donc à espérer que les six jeux seront disponibles à l’achat individuellement, comme c’est le cas sur mobile, afin d’alléger la facture sur le temps.

Final Fantasy est une saga culte, c’est un fait, mais de nombreuses questions se posent sur le marché des remasters et remakes en général. D’abord vendus à des prix plus bas que les jeux dits classiques, ces titres sortis du passé auront, au fil du temps, hissés leurs prix à la hauteur de nouvelles productions. The Last of Us Part.I, Dead Space, Crisis Core Final Fantasy VII Reunion… Les exemples sont légions et nous font nous questionner sur l’avenir plus que douteux de cette pratique et, même si le voyage est tentant, ce Final Fantasy Pixel Remaster ne fait qu’alimenter ce questionnement.