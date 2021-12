Final Fantasy VI Pixel Remaster – Sa sortie sera pour l’année prochaine

Coup dur pour les fans de Final Fantasy qui espéraient jouer à la version Pixel Remaster du sixième volet à la lueur des guirlandes. Square Enix continue de briser les espoirs des fans (encore que dans le cas de ceux qui attendaient Infinity Strash, c’était couru d’avance) en annonçant qu’il faudra attendre 2022 pour découvrir Final Fantasy VI Pixel Remaster.

Et puisque ce titre jouit d’une popularité certaine, l’éditeur adopte le mode « communication de crise » et montre patte blanche en dévoilant les raisons de ce « retard » (une notion relative puisqu’il n’avait alors jamais indiqué de date de sortie). Alors, pourquoi devons-nous attendre février avant de retrouver Terra, Locke et les autres ? Sans surprise, c’est pour laisser le temps au studio derrière le remaster de terminer le développement et de mettre un dernier coup de polish à l’ensemble.

Un mal pour un bien ? Indubitablement, oui. Si vous suivez l’actualité du studio japonais, vous n’êtes pas sans savoir que sa série Pixel Remaster a eu un lancement compliqué. Bugs, certains aspects critiqués avec hargne par les joueurs, des petites séances de review bombing, etc. Un départ délicat que Square Enix ne souhaite probablement pas pour le sixième volet de l’une de ses plus grandes séries, d’autant que cet épisode se dispute souvent la place de meilleur jeu de la série. Et si la crise s’est largement tassée (les avis des joueurs étant maintenant largement plus doux aussi bien sur Steam que Metacritic pour les premiers Pixel Remaster), l’éditeur juge bon d’offrir ce petit supplément de soin aux aventures de Terra, et il a raison.

Nous espérons que vous n’êtes pas trop déçu par cette information. Enfin, ce n’est pas comme si ça allait changer quelque chose, puisqu’il faudra quand même attendre février pour se plonger dans Final Fantasy VI Pixel Remaster sur PC et appareils Android et iOS. Notez que si vous le préachetez, vous pourrez empocher un certain nombre de bonus tels que des pistes remixées (le thème de Terra et de Locke, entre autres) et une poignée de wallpapers (nous aurions préféré des NFT ). En tout cas, on a comme une envie d’y jouer sur un Steam Deck, nous, ou sur Switch, mais ça, ce n’est pas pour février apparemment…