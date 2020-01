FF VII Remake – Uemastu, Red XIII et autres invocations dans un trailer inédit

Nouveau trailer pour Final Fantasy VII Remake qui nous offre un aperçu de son univers et ses personnages, le tout accompagné par le thème principal du jeu composé par le grand Nobuo Uematsu.

Bon, il est clair qu’à l’annonce du report de Final Fantasy VII Remake, nombreux sont les fans qui ont versé quelques larmes pensant pouvoir mettre les mains dessus dès le mois de mars. Finalement, le très attendu jeu de Square Enix, qui est on le rappelle un remake du titre PlayStation sorti chez nous en 1997, sortira donc le 10 avril uniquement sur PlayStation 4 pour le moment. En réalité un report d’un mois pour un titre de cette envergure n’est en rien surprenant et comme aucun Final Fantasy n’arrive maintenant à l’heure à laquelle il devait arriver, la chose devient normale. Mais là n’est pas la question puisque ce qui nous intéresse aujourd’hui est tout autre, Square Enix venant de dévoiler un nouveau trailer pour FF VII Remake, mais pas que.

En effet, c’est aussi l’occasion de nous offrir un aperçu auditif du thème principal de ce remake. Intitulé Hollow et composé par nul autre que Nobuo Uemastu, il est interprété, car chanté, par l’auteur-compositeur-interprète Yosh du group de rock japonais Survive Said The Prophet. Très sincèrement, le morceau est plutôt agréable à l’écoute et colle bien à l’univers du titre, il est en tout cas bien plus réussi que la fameuse chanson de Leona Lewis My Hands qui clôturait l’aventure de FF XIII. On vous propose d’ailleurs de découvrir la conception de ce thème en compagnie du maître Uemastsu et de Yosh dans la vidéo ci-dessous.

Mais ne nous arrêtons pas en si bon chemin, puisqu’un vrai trailer a aussi été diffusé par Square Enix pour promouvoir à la fois le jeu et son thème principal donc. Ce dernier dévoile bon nombre de séquences inédites pour le grand public jusqu’alors. On peut y voir une confrontation directe entre Cloud et Sephiroth, les principaux dirigeants Shinra, le scientifique fou Hojo, et enfin découvrir le design et la voix française de Red XIII ou Nanaki pour les intimes, son doublage FR ne nous a pas plus convaincus que cela d’ailleurs. C’est aussi l’occasion aussi de constater que Square Enix ne s’est pas contenté d’un simple remake copié/collé de l’original et que comme annoncé l’intrigue dans Midgar va se montrer bien plus dense qu’auparavant. Un nouveau personnage intrigant et appartenant au Soldat faisant même son apparition et semble lié de près à Cloud.

Les puristes seront aussi contents de voir que toute la séquence visant à travestir Cloud en femme histoire qu’il s’attire les faveurs du cochon Don Corleone semble encore plus délirante qu’en 1997, avec une séquence au Honey Bee Inn s’annonçant totalement folle. Par ailleurs, on peut aussi découvrir les invocations ChocoMog et Léviathan en fin de trailer, ainsi que divers autres combats qui s’annoncent juste dantesques, notamment celui contre une certaine Jénova.

Enfin, il est temps pour nous de vous quitter, mais pas avant de vous informer qu’une tournée concert appelée Final Fantasy VII Remake Orchestra World Tour est annoncée et sera dirigée par Arnie Roth, chef d’orchestre récompensé d’un GRAMMY et connu pour sa participation à Distant Worlds: Music from FINAL FANTASY. Vous pourrez retrouver toutes les informations sur cette tournée sur le site officiel de l’événement, alors que pour ceux ne pouvant s’y rendre, sachez que l’OST sera commercialisée d’ici cet été.