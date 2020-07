On ne sait pas pour vous, mais nous, on aime bien les bons plans. Non, sérieusement, qui n’aime pas s’offrir un jeu gratuit de temps à autre ? Qui n’aime pas découvrir ce que la PlayStation 4 ou la Xbox One a à nous offrir le mois suivant au travers de son abonnement en ligne ? Qui ne se connecte pas à l’Epic Games Store pour voir le(s) jeu(x) gratuit(s) de la semaine ? Si vous le faites, nous aussi, et c’est donc tout aussi naturellement que nous vous proposons ce nouveau bon plan : Fantasy Strike devient free-to-play sur tous les supports où il est disponible.

Vous ne connaissez pas Fantasy Strike ? On ne vous en tient pas rigueur… Ce titre est passé relativement inaperçu et c’est bien dommage. Mais grâce à cette nouvelle, le jeu devrait reprendre un peu de superbe. Il s’agit donc bien d’un vs-fighting largement inspiré de Street Fighter, mais bien plus facile d’approche. Là où il se démarque, c’est que la jauge de vie de chacun des personnage est composée de six segments : ils ne peuvent donc survivre qu’à 6 coups. Ainsi, vous devez jouer des capacités et talents de chacun des personnages pour frapper sans vous faire toucher puisqu’une erreur peut se montrer très punitive.

Dans cette version gratuite, vous pourrez vous frotter à son mode arcade, à un mode versus (aussi bien local, en ligne ou contre l’IA) et à un mode entraînement, et ce avec tous les personnages dispos à ce jour. En parlant de persos d’ailleurs, la dernière mise à jour a permis l’ajout de deux nouveaux personnages. Enfin, si jamais le jeu vous plaît, vous pouvez toujours vous offrir du contenu supplémentaire, mais, pour ceci, vous allez devoir sortir la carte bancaire.

Alors, ne perdez donc pas de temps ! N’hésitez pas à télécharger gratuitement Fantasy Strike sur le support de votre choix (que ce soit sur Switch, Xbox One, PlayStation 4 ou PC). N’hésitez pas non plus à partager votre avis sur le jeu dans les commentaires.