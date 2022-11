Fall Guys Saison 3 – Les épreuves des fonds marins

Cela fait quelques temps maintenant que nos petits haricots sur pattes sont devenus célèbres. Oui, c’est bien de Fall Guys que l’on parle. Ce dernier fait désormais partie des jeux les plus joués au monde, et les joueurs prennent toujours plaisir à voir ces petits personnages se dandiner et tomber lors des différentes épreuves. Rappelons-le, Fall Guys est un battle royal dans lequel 60 joueurs s’affrontent au cours de divers mini-jeux, et le but, évidemment, c’est d’être le dernier en lice. Le jeu est vite devenu populaire, d’autant plus qu’Epic Games a récemment décidé de le rendre gratuit pour tous. Et c’est un franc succès, les équipes du studio l’avaient déjà compris avec Fortnite, mais les free-to-play en multijoueur sont un genre en tendance. C’est pourquoi dès demain, mardi 22 novembre 2022, la saison 3 nommée Trésors Engloutis de Fall Guys débarque, celle-ci emmènera nos haricots découvrir les fonds marins :

Tout d’abord, 5 nouvelles épreuves seront disponibles. Les joueurs devront éviter des balles rebondissantes dans « Balles de l’Atlantide », glisser le long d’un canal dans « Toboggans et cerceaux », découvrir les labyrinthes changeant du « Sentier des énigmes », glisser en piqué dans « Glissade en vitesse », et enfin éviter les terribles tentacules dans la « Valse du Kraken ». Ces nouvelles épreuves se joueront dans un environnement aquatique, afin de coller à l’univers de la nouvelle saison.

Concernant le pass de combat de cette saison 3, le jeu nous fera voyager jusqu’à Bikini Bottom ! En effet, Bob l’éponge y fera son apparition, accompagné par des skins comme « Dovharicot » ou encore « Ultraman ». La petite éponge jaune retrouvera ses compagnons le 1er décembre dans la boutique du jeu, avec les tenues Patrick, Sandy, Capitaine Krabs et Carlo. Plus de 100 niveaux de costumes, d’animations, de célébrations, de personnalisations et autres seront déblocables. On notera également l’arrivée de l’évènement à durée limitée « Tu me fais Kraken », évènement au cours duquel diverses récompenses pourront être obtenues.

Epic Games semblent apprécier de plus en plus les collaborations, permettant entre autres de prolonger la durée de vie de leurs jeux. En bref, haricots, enfilez vos scaphandres, on descend dans les abysses ! La saison 3 Trésors engloutis de Fall Guys débarque le 22 novembre 2022.