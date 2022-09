Fall Guys Saison 2 – Vers l’infini et au-delà !

La deuxième saison de Fall Guys (depuis le rachat du jeu par Epic Games et le passage en free-to-play) et d’ores et déjà disponible et nous propulse parmi les étoiles avec un season pass flambant neuf et une sélection de nouvelles épreuves parmi lesquelles deux finales très différentes l’une de l’autre.

Si le season pass demeure assez classique et n’affiche pas de grande différence avec celui des saisons précédentes, il faut noter la présence de certaines collaborations pouvant donner une raison de dépenser les 950 emissous, (environ 8 euros) nécessaires pour l’obtention du pass premium. Les skins les plus notables étant le Xénomorphe du film Alien déblocable entièrement au palier 13, monsieur Spock de la série américaine Star Trek au palier 52 et la chanteuse humanoïde japonaise Hatsune Miku au palier 99.

Les nouvelles épreuves partagées entre courses, chasses et logique soufflent un vent d’air frais avec de très bonnes idées qui renouvellent le style déjà connu depuis maintenant plusieurs années.

Autoroute cosmique : une course classique dans laquelle il faudra passer différents obstacles pour franchir la ligne d’arrivée avant vos concourants, le design futuriste et le vide très présent durant l’épreuve vous forceront à ne pas confondre vitesse et précipitation sous peine de devoir revenir sur vos pas.

Héros de l’hypervitesse : l’épreuve de survie reprenant le concept de l’hoverboard est sans aucun doute l’une des plus difficiles de cette nouvelle fournée, il faudra régulièrement quitter l’hoverboard pour traverser des pièces d’hexagone disposées tout au long du parcours.

Usine urgente : loin des courses habituelles on retrouve ici le concept de la chasse sous le format bataille royale dans un espace clos où il faudra être le plus rapide pour appuyer sur les boutons qui s’allument aléatoirement.

Course spatiale : l’originalité de cette nouvelle course est sans nul doute la verticalité, il va falloir gérer son timing pour éviter de tomber entre les ascenseurs et se servir du nouvel obstacle, le rayon laser, pour prendre encore plus de hauteur.

Au pixel près : l’épreuve la plus originale de cette nouvelle saison, pour sortir gagnant de celle-ci il faudra vous coordonner. Un écran représentant une forme vous fera face et vous allez devoir reproduire la forme sur le tapis de lumière à votre disposition. La communication est absolument nécessaire pour être efficace dans cette expérience.

Carte céleste : un labyrinthe aux plateformes invisibles, les différents chemins possibles ne se révèlent qu’une fois la plateforme suivante atteinte.

Les nouvelles finales :

Hexa-terrestre : outre le très bon jeu de mot (c’est subjectif), cette nouvelle finale est un nouveau dérivé de l’épreuve favorite des joueurs de Fall guys, l’hexagone. Contrairement à son prédécesseur, cet hexagone n’est constitué que d’une seule couche, mais chaque pièce se reforme quelques secondes après avoir été détruite. Les bombes disponibles durant l’épreuve peuvent si elles sont bien utilisées, être dévastatrices.

Finale sur la pointe des pieds : sans grande surprise, le concept de l’épreuve » sur la pointe des pieds » est repris sur cette nouvelle finale, la seule différence étant que les participants ne partageront pas leur chemin avec leurs adversaires et devront donc se débrouiller par leur propre moyen pour atteindre la couronne située au centre de la carte.

Cette nouvelle saison de Fall Guys est pleine de bonnes idées et le futur du jeu s’annonce plutôt radieux, en espérant maintenant que l’e-sport se développe rapidement.