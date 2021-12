Beats & Pixels #5 – De Minit à Fall Guys, le podcast NG+ 100% musique

Votre podcast Beats & Pixels est de retour avec un numéro entièrement dédié à un grand monsieur de la musique de JV : Jukio Kallio. Après un épisode 4 spécial Rogue-like, c’est en duo avec l’excellent Barth que nous vous avons concocté un épisode rempli de minimalisme 8 bits, de rap hardcore et de guitare sèche toute douce… Pour cet épisode V, c’est un menu touche à tout que l’on vous propose, à l’image de ce créateur étrange qu’est Jukio Kallio. On vous invite à découvrir ses travaux dans ce numéro, puis à aller explorer sa discographie colossale sur bandcamp.

On vous rappelle notre leitmotiv : à chaque nouvel épisode, nous aborderons un thème, une saga, ou un auteur particulier toujours sous l’angle de la musique. Plus qu’un simple juke-box, c’est avec amour que nous allons vous offrir un cocktail de morceaux cultes et inconnus, de la chiptune minimaliste aux envolées symphoniques.

Pour ce podcast que nous souhaitons/espérons/ferons tout pour être bimensuel, en alternance avec l’excellente émission des non moins excellents Nico et Riku, nous tâcherons d’être bien plus qu’une simple playlist, en vous donnant la « signature » New Game Plus : un soupçon d’analyse supplémentaire pour pousser le concept toujours plus loin.

N'hésitez pas à nous faire des suggestions, des remarques, et même des propositions de thèmes pour les épisodes à venir dans la zone des commentaires !

Crédits sons / tracklist :

Tous les morceaux suivants ont été composés et interprétés par Jukio Kallio.