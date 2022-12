Fall Guys – Les haricots fêtent aussi Noël

Entre Epic Games et les événements, c’est une grande histoire d’amour. C’est loin d’être la première fois qu’un événement a lieu dans un des jeux du studio, et ce sera également loin d’être la dernière. En effet, les papas de Fall Guys (adoptifs du moins), n’hésitent pas à rajouter toujours plus de contenu dans leurs productions afin d’en prolonger la durée de vie. La recette est efficace et fonctionne bien, car avec des récompenses gratuites à la clé, un petit retour sur le jeu ne se refuse jamais. C’est pourquoi après le lancement récent de la saison 3 proposant aux joueurs d’enfiler les tubas, les fêtes de fin d’année approchent et c’est l’occasion pour les développeurs d’organiser un nouvel événement autour des fêtes de Noël.

Nommé « La foire aux cadeaux », cet événement nous permettra de collecter des cadeaux disséminés à travers nos niveaux préférés afin de remporter quelques cosmétiques. Et cela ne se refuse pas, surtout lorsque l’on cite l’obtention d’une tenue inédite : le Casse-noisette. Parmi ces récompenses, il sera possible d’obtenir des Kudos, un nouveau pseudo ou encore une nouvelle plaque nominale.

Et ça ne s’arrête pas là, car d’autres surprises attendent les joueurs sur le jeu aux mille et une bousculades. Entre le 25 et le 27 décembre, veillez à consulter la boutique du jeu, car la tenue « Pro des pistes » sera disponible gratuitement pour tous les joueurs se connectant sur le jeu au cours de cette période. Par ailleurs, entre le 15 décembre et le 5 janvier, la tenue « Snowberry » pourra être obtenue sur la plateforme en ligne.

Si vous n’êtes pas encore pleinement satisfaits avec toutes ces récompenses, Noël viendra se répandre jusque dans les cosmétiques payants. Ainsi, nous retrouverons notre cher Grinch, accompagné par un pain d’épice, un lutin ou encore notre fameux Père Noël. De quoi patienter jusqu’au 25 décembre comme il se doit.

Ne traînez pas, la fête ne durera pas éternellement ! L’événement « la Foire aux cadeaux » de Fall Guys se termine le 5 janvier prochain. Alors en attendant de les trouver sous le sapin, foncez récupérer vos cadeaux sur le jeu, et joyeuses fêtes au pays des haricots !