Fairy Tail confirme sa date de sortie dans un nouveau trailer

Le jeu Fairy Tail nous présente ses atouts en vidéo à un mois de sa sortie.

Que l’on aime ou pas Fairy Tail, le manga a eu un certain succès durant des années, et même si la série principale s’est achevée en 2017, son univers continue de s’appronfondir au moyen de séries spin-off à la qualité variable. Pour autant, ce succès n’a jamais permis à la licence de bénéficier d’un jeu vidéo d’envergure sur consoles de salon. Avec le RPG Fairy Tail, il s’agira donc d’une première, et autant dire que les fans l’attendent de pied ferme.

Jusqu’ici les différents report du jeu n’ont pas été pour nous rassurer, bien au contraire, mais pour autant, nous avons des raisons de penser que cet épisode pourrait au moins être d’une bonne qualité pour que l’on puisse qualifier cette adaptation de réussite. Le studio sur le projet, on le rappelle, n’est autre que GUST, l’équipe notamment derrière la série des Atelier, dont le dernier opus en date s’est révélé être une très bonne expérience.

Aujourd’hui c’est un nouveau trailer qui se dévoile, et ce dernier met en avant certains éléments clés que nous pourrons retrouver en jeu. En concevant une adaptation d’un manga, il y avait forcément des impératifs à ne pas omettre, à commencer par les personnages jouables, et pour le coup, ne vous inquiétez pas, il y a du beau monde au programme. On imagine que certains de vos chouchous ne seront malheureusement pas dans le lot, mais au risque de vous décevoir, voici tout de même la liste complète des 16 personnages jouables, avec leurs noms français :

Natsu Dragnir

Lucy Heartfilia

Grey Fullbuster

Erza Scarlett

Wendy Marvel

Gajil Redfox

Jubia Lokser

Rog Chenny

Kagura Mikazuchi

Cherrya Brendy

Sting Youclif

Ichiya Vandalei Kotobuki

Luxus Draer

Mirajane Strauss

Gerald Fernandez

Gildarts Clive

Il vous appartiendra donc de créer la composition de personnages de vos rêves, ou de rester dans le classique Erza/Lucy/Natsu/Grey, même si un bon petit groupe composé exclusivement de chasseurs de dragon sera certainement l’une de nos ambitions quand nous testerons le jeu.

Fairy Tail sortant le 30 juillet prochain sur Switch, PC et PlayStation 4, il était bien évidemment temps pour l’éditeur de mettre en avant les différentes versions du jeu que vous pourrez vous procurer à la sortie. Deux éditions différentes sont pour le moment au programme sur notre territoire :

Fairy Tail Édition Standard

Comme vous vous en doutez, le terme “Standard” parle de lui-même, et ne vous offrira pas plus que le jeu complet. Cependant si vous pré-commandez le jeu vous aurez en bonus, un costume Miss Fairy Tail pour Erza qui vous sera offert.

Fairy Tail Édition Deluxe Numérique

Encore une fois le jeu complet sera au rendez-vous (encore heureux !), mais pas que. La mention Deluxe vous donnera accès à un pack de costumes “Fairy Tail équipe A”, un pack de Lacrima bonus, ainsi qu’un costume DDX limité reprenant le visuel de la tenue de Ryza, issue du dernier jeu de la série Atelier.

Fairy Tail Guild Box

Cette édition n’a pas été annoncé par chez nous pour le moment, mais devrait pouvoir se dénicher assez facilement sur le net. Celle-ci contiendra pas mal de petites choses, mais plutôt que de vous les citer, on vous laisse découvrir en image :