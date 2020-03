Bleach: Immortal Soul – Retour du shinigami par intérim en RPG

Avec Bleach: Immortal Soul, Hollows en tous genres, un conseil… #restezchezvous !

On ne va pas s’amuser ici à vous offrir un récit détaillé de Bleach, et ce pour plusieurs raisons. La première, c’est que si vous êtes amateur de shonen et avez cliqué ici pour entendre parler du nouveau jeu, Bleach: Immortal Soul, il y a de fortes chances pour que vous sachiez déjà de quoi il retourne. Secundo, cela s’avérerait bien trop long, nous allons donc résumer la chose grassement en quelques mots.

Et tertio, le jeu reprend l’aventure narrée par le manga, et par l’anime qu’il a engendré, et ce depuis le tout premier épisode ; donc si vous ne connaissez pas Bleach et souhaitez néanmoins vous lancer dans ce jeu pour voir, sachez que le scénario vous sera exposé en début d’aventure, comme dans l’anime. Vous y découvrirez l’histoire de cet adolescent appelé Ichigo capable de voir et parler aux morts, qui croise un jour la route d’une shinigami, anges de la morts protecteurs en lutte contre les Hollows, des âmes perdues monstrueuses et vindicatives envers les humains et les autres âmes des défunts. Suite à un combat contre une de ces créatures, la shinigami est blessée et Ichigo accepte d’endosser temporairement le rôle de la jeune femme. Bien, tout ça vous le saviez probablement déjà, voyons un peu notre jeu, à présent.

Du Bleach, il y en a déjà eu sur mobile. On ne les a pas tous reçus en Europe, mais pour sa part, votre Humble Narrateur se souvient avoir un peu joué à Bleach: Brave Souls, une sorte de beat’em up / hack’n slash plutôt sympathique. Bleach: Immortal Soul, quant à lui, choisit d’explorer une voie différente, celle du RPG. Vous allez pouvoir y (re)découvrir tout le lore de Bleach, rencontrer les personnages emblématiques et les embarquer pour constituer la meilleur team possible, faire évoluer vos persos au fil des combats, le tout pour affronter dans les meilleures conditions possibles des Hollows de plus en plus puissants, dans des combats au tour par tour qui ne manqueront pas d’un soupçon de stratégie.

Riens de bien nouveau sous le soleil, nous en avons à la pelle des RPG de ce genre sur mobile ; l’intérêt de celui-ci viendra donc de son background et de l’univers choisi. Car quitte à se lancer dans un RPG free-to-play sur mobile, l’amateur de Bleach sera probablement plus ravi de retrouver son manga/anime de coeur plutôt que des personnages lambda. Et comme il est gratuit, pourquoi ne pas s’y essayer sans connaître Bleach et, pourquoi pas, avoir ensuite envie de découvrir plus avant le shonen ?

Bleach: Immortal Soul est disponible dès à présent sur les plateformes Android et iOS, gratuitement. Sachez qu’il bénéficie d’une traduction des textes en français, même si honnêtement, on ne pourra pas hurler au génie devant celle-ci ; ceci dit elle a le mérite d’être présente et c’est le principal. Quant aux voix, vous retrouverez avec plaisir les voix japonaises originales pour les personnages. Alors aux armes !