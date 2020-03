Pour les 20 ans de Bleach, plusieurs projets sont dévoilés

Bleach reviendra en animé et son créateur, Tite Kubo, annonce une nouvelle série dans le même univers.

C’est désormais confirmé, Bleach est bien de retour ! Dans la trinité One Piece/Naruto/Bleach, ce dernier et certainement celui qui a le moins bien réussi à mener sa barque. Naruto a connu une fin que nous avons trouvé satisfaisante, One Piece continue à l’heure actuelle de truster les sommets du Jump, mais Bleach a rapidement connu une perte de vitesse après l’affrontement mémorable contre Aizen, pour ceux qui s’en souviennent. Résultat, l’anime s’est arrêté en 2012, sans avoir la possibilité de conclure le manga, qui lui, a continué 2 années de plus pour s’achever au tome 74.

Pour les 20 ans de Bleach, l’anime va enfin reprendre, afin d’apporter aux fans le dernier arc manquant, et pour une nouvelle, c’est une sacrée bonne nouvelle. Si vous suiviez l’anime sans lire le manga, vous pouvez pousser un grand ouf de soulagement, et commencer à vous refaire tout l’anime sorti jusqu’à présent, afin d’être au taquet en 2021 lors de la future diffusion.

Pour rendre hommage au travail de Tite Kubo, une exposition se tiendra au Japon pour qu’il puisse y présenter une multitudes de planches et d’illustration tirées de l’univers de Bleach. Sauf surprise ou partenariat avec le Festival d’Angoulême par exemple, cette exposition n’arrivera jamais jusqu’en France malheureusement. Cependant, dans un format plus allégé, bon nombre des illustrations qui y seront présentées, se trouvent aussi dans l’artbook JET, que l’on peine aujourd’hui à trouver à un prix honnête.

Mais si les annonces s’étaient arrêtées là, nous aurions clairement été déçu, et ce que nous espérions en secret, comme certainement beaucoup de personnes, c’est la nouvelle série de Tite Kubo. Il avait sorti un one-shot en 2018, intitulé Burn The Witch, et qui nous laissait comprendre à sa toute fin que les événements de l’histoires se déroulaient dans le même univers que Bleach. Autant vous le dire, nous espérions bien que ce clin d’oeil plus qu’appuyé finisse par donner quelque chose. Eh bien nous voici récompensé de notre patience, puisque Burn The Witch, qui mettra en scène la branche occidentale de la Soul Society, va être lancé en série manga dès cet été, et une adaptation en anime suivra à l’automne.

Voilà qui fait vraiment plaisir, même si l’on prend cela avec une légère appréhension comme vous vous en doutez, même si le one-shot était plutôt convaincant, posant des bases bien différentes de ce que Bleach pouvait proposer. Nous sommes surtout rassuré de voir qu’il ne devrait pas s’agir d’un Bleach bis, et l’on a hâte de découvrir si cette série subira le même sort que Samurai 8 (bientôt arrêté), ou si elle parviendra à convaincre sur la durée.

En attendant de découvrir cette nouvelle série, d’autres informations suivrons petit à petit durant les prochains mois, et de notre côté nous allons foncer relire le manga, histoire de faire un petit voyage dans notre adolescence, au travers des planches de Tite Kubo.