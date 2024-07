Factorio: Space Age – L’extension conquerra l’univers cet automne

Massacrer des aliens et automatiser des chaînes de production : voici ce qui fait le quotidien des explorateurs dans Factorio. Jusqu’à ce jour, l’ultime objectif était de bâtir une fusée pouvant décoller de l’étrange planète qui nous accueille. Il va désormais être possible d’atterrir avec celle-ci grâce à l’extension Factorio: Space Age désormais datée au 21 octobre.

Atterrir avec la fusée, ou plutôt atterrir avec les fusées puisque Factorio: Space Age proposera pas moins de cinq nouvelles planètes sur lesquelles déployer nos colons et bâtir notre empire industriel. C’est une de plus que ce qui avait été initialement annoncé, et la petite dernière promet sa dose de mystère, de danger et de mécaniques uniques. En effet, chaque planète a vocation à proposer son ambiance propre, ses ressources propres mais également ses propres ennemis et ses propres spécificités de gameplay.

Si les informations à ce sujet sont encore floues à ce stade, la promesse est de ne pas simplement se retrouver à répéter le même processus à chaque nouveau territoire conquis, mais bien d’introduire de la variété dans l’expérience de jeu. L’objectif est ambitieux, mais on peut penser que Wube Software, développeur et éditeur du jeu, s’est donné les moyens de l’atteindre puisque Factorio: Space Age serait dans les tuyaux depuis 2016, autrement dit dès que Factorio a été disponible en accès anticipé (avant sa sortie officielle en 2020).

Pour relever le défi de ces nombreux mondes à conquérir, les joueurs pourront bâtir des plateformes spatiales permettant le transport de ressources entre les planètes, mais aussi des lignes ferroviaires aériennes qui offriront d’autant plus de possibilités de faire se croiser les circuits de production au sol, la planification de l’emplacement des rails et des tapis roulants pour acheminer les composants devenant rapidement un vrai casse-tête dans Factorio. Il deviendra également possible de raffiner plus que jamais ses ressources pour obtenir la meilleure qualité et donc les meilleurs bonus.

Quant aux joueurs qui ne voudront pas partir tout de suite à la conquête des étoiles dans Factorio: Space Age, ils pourront néanmoins profiter d’une mise à jour 2.0 gratuite du jeu de base qui apportera son lot d’améliorations et d’ajustements, parmi lesquels des robots un peu plus malins dans leur travail et une vue d’ensemble qui sera d’autant plus utile face à des chaînes de production toujours plus grandes.