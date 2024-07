Satisfactory sort d’accès anticipé

Si vous vous plaisez à planifier des circuits de production et à voir des ressources diverses et variées défiler sur des tapis roulants, alors vous n’avez pas pu passer à côté de Satisfactory. Cette référence de la simulation de construction d’usine, disponible depuis le 19 mars 2019 en accès anticipé, s’apprête enfin à en sortir le 10 septembre prochain, non sans une coquette mise à jour.

A l’occasion de cette annonce, Coffee Stain, qui porte la double casquette de développeur et d’éditeur de Satisfactory, a décidé de mettre en avant en vidéo l’une des nouveautés à venir, à savoir l’apparition de toilettes fonctionnelles, tuyauterie incluse. Si ce trait de facétie vous laisse de marbre, il faut savoir que la version 1.0 du jeu cache en réalité une foultitude d’ajustements qui affecteront la répartition des ressources, la construction des pièces et, plus globalement, le rythme du développement technologique.

Ce rééquilibrage a pour but de rendre certains outils accessibles plus rapidement dans une partie, notamment en facilitant la construction des ordinateurs, des générateurs géothermiques ou encore des trains. Cela devrait permettre une entrée en matière plus douce pour les novices, mais aussi, pour les plus expérimentés, de démarrer une nouvelle sauvegarde sans avoir la sensation de répéter exactement les mêmes équations. Or, cette nouvelle sauvegarde, on voudra la lancer pour profiter de la trame narrative qui sera également déployée.

Bien sûr, qui dit version 1.0 ne dit pas fin du développement pour autant, et il y a fort à parier que le contenu de Satisfactory continuera d’être peaufiné et élargi, malgré un rythme de mises à jour probablement ralenti. Cependant, cela n’en est pas moins un cap symbolique fort qui sera franchi avec cette sortie officielle, indiquant que l’équipe de Coffee Stains Studios estime avoir rempli les principaux objectifs qu’elle s’était fixés pour le jeu et que celui-ci est désormais à la hauteur de ses espérances. Un signe encourageant quand on sait que seulement un quart des jeux faisant l’objet d’un accès anticipé finissent par sortir de ces limbes.

S’il y a là de quoi inciter les possesseurs de Satisfactory à le relancer (et à mettre à jour leurs feuilles de calcul au passage), c’est aussi le moment où jamais pour les autres de franchir le pas et de faire l’acquisition du titre. En effet, il a été précisé que son prix, actuellement de 29.99€, augmenterait en amont de la version 1.0 à 39,99€, pour tenir compte de l’inflation mais également des nombreuses améliorations qui lui ont été apportées en cinq ans. Puisque nous sommes actuellement en pleines soldes d’été sur Steam, il reste ainsi quelques jours pour l’ajouter à sa bibliothèque pour 14,99€ !