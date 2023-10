Europa Universalis IV – Les neuf vies du Shah

Alors que Crusader Kings III attend patiemment son Flavour Pack mettant l’héritage Perse et l’Iran à l’honneur, c’est au tour d’Europa Universalis IV de recevoir prochainement un DLC introduisant de nouvelles mécaniques régionales et thématiques pour les grands centres culturels du Proche Orient.

Important carrefour civilisationnel et tombeau de grands empires, il n’est pas surprenant que cette région du monde soit l’objet de l’attention de Paradox quant à l’ajout de contenu pour ses jeux de grande stratégie, même si l’on aimerait bien voir Europa Universalis V pointer l’extrémité de son nez, d’autant plus après la sortie d’un Victoria 3, chimère parmi les chimères.

Plus concrètement, avec le DLC King of Kings, la Perse, l’Égypte Mamelouke et l’Empire Byzantin reçoivent une mise à jour visuelle et de nouvelles mécaniques, plus de 170 nouveaux évènements, 300 nouvelles missions, de nouvelles unités et de nouvelles histoires.

Ainsi, la Perse peut désormais user de son influence culturelle et de sa production artistique pour étendre sa sphère d’influence auprès de ses voisins, mais obtient aussi des missions uniques selon la religion d’État, zoroastrisme compris.

De son côté, l’Égypte des Mamelouks possède de nouveaux leviers diplomatiques, comme l’exportation de grain ou la promotion du hajd, le pèlerinage des musulmans. Il est aussi possible de choisir la voie de l’occidentalisation ou de choisir des réformes gouvernementales uniques aux Mamelouks.

Quant aux Byzantins, en plus des nouvelles missions et réformes politiques ajoutées, la Pronoïa sera à prendre en compte pour le bien-être des sujets.

Avec ce nouveau DLC, Europa Universalis IV accueille plus de douze nouvelles musiques d’inspiration orientale, 32 nouvelles unités et 170 évènements historiques tels que l’avènement d’Ismail 1er, les premiers conciles byzantins ou encore la question d’une capitale pour l’Arabie. Les puissances périphériques ne sont pas en reste, puisque l’Arménie, la Géorgie, le Yémen, l’Arabie, l’Ardabil, l’Aq Qoyunlu et le Qara Qoyunlu vont également avoir le droit à quelques nouveautés concernant les missions et réformes disponibles.

On ne se lasse certainement pas de voir la Perse de nouveau à l’honneur dans un jeu Paradox en si peu de temps, mais même s’il n’y a pas de quoi fouetter un Shah on aimerait bien avoir quelques miettes d’informations sur le successeur d’Europa Universalis IV.