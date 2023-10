Age of Empires II – Les Arméniens et Géorgiens comme nouvelles factions ?

Certains jeux font le succès d’une franchise tant et si bien que des années, voire des décennies plus tard, ce jeu est toujours le favori des fans et continue ainsi de recevoir du contenu additionnel. Age Of Empires II initialement sorti en 1999, représente à lui tout seul un monument du jeu de stratégie mais aussi une certaine apogée de la franchise des « Age of » en terme d’équilibre et de gameplay.

Les joueurs réguliers quotidiens qui se comptent encore par dizaines de milliers ne démentiront pas cette réalité. De quoi faire pâlir bien des rivaux mais aussi le frère cadet de la saga, Age of Empire IV, qui a connu une réception plus controversée et peine à attirer de nouveaux joueurs.

Aussi, après un dernier DLC assez récent et conséquent qui a introduit toutes les factions d’AoE 1 sur Age of Empires II, c’est désormais au Caucase de faire l’objet du prochain DLC et de ses nouvelles factions et unités. C’est en tout cas ce que suggère la fuite de la page Steam de ce DLC imminent, nommé The Mountains Royals, pas le biais de laquelle on découvre donc que les Arméniens et les Géorgiens seront les nouvelles factions jouables, tandis que trois nouvelles campagnes s’offriront aux joueurs.

L’ascension de Tamar, durant laquelle la première reine de Géorgie devra défendre son pays et laisser sa marque dans l’Histoire ; Thoros le Grand, la saga d’un prince arménien parti libérer son pays de l’occupation turque et de la menace franque ; et Ismail, un prodige à la tête de l’ordre safavide se frayant un chemin dans la Perse déchirée par la guerre.

Aucune date de sortie n’est connue pour l’instant. Cependant, si le matériel promotionnel est déjà prêt, et notamment la page Steam, on peut alors raisonnablement s’attendre à une annonce officielle avant la fin de l’année. Plus de vingt ans plus tard, le grognard Age of Empires II repart encore au combat. L’excellence ne vieillit pas.