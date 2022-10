Le retour d’un colosse – Age of Mythology Retold

Avis à tous les nostalgiques et tous les fans de RTS parce qu’un titan revient du passé pour notre plus grand plaisir ! Age of Mythology, sorti le 30 octobre 2002, avait eu un franc succès à l’époque de par son histoire et son gameplay original. Nous savions que Microsoft ne l’avait pas oublié, au même titre qu’il n’avait pas oublié Age of Empire, et nous venons d’apprendre l’arrivée prochaine de Age of Mythology Retold !

Piqûre de rappel sur le jeu de base, il s’agit d’un RTS qui va apporter sa petite touche divine. Dans un premier temps, vous pouvez engager, en plus de vos troupes humaines, des unités tirés de la mythologie des différentes factions que vous aurez à jouer (entre l’Egypte, la Grèce et la Scandinavie) : minotaures, hydres, géants ou gardes d’anubis… Dans un second temps, vous disposez des pouvoirs de différents dieux que vous devez choisir lorsque vous passez à l’ère suivante : foudroyer ses ennemis avec Zeus, faire apparaître Nidhogg avec Hel ou bien faire apparaître une éclipse avec Bastet… Le jeu à eu le droit à une extension qui mettait en scène les puissants Titans avec un nouveau peuple, les Atlantéens, ainsi que de nouveaux pouvoirs et unités.

Revenons à nos moutons, (souvenez-vous bien de ceci), nous avons donc appris l’arrivée de Age of Mythology Retold sur les réseaux sociaux, avec un petit trailer à retrouver juste ci-dessous, qui nous montre que les graphismes seraient retravaillés, le gameplay serait lui aussi revu et d’autres annonces sont encore à venir.

Le jeu est déjà ressorti en 2014 sous le nom de Age of Mythology : Extended Edition, un remaster des jeux de 2002 avec l’ajout d’un cycle jour/nuit, de meilleures textures, un éclairage plus détaillé et des graphismes globalement améliorés. On peut s’attendre pour ce Age of Mythology Retold à ce que la formule soit encore améliorée pour qu’on puisse en profiter dans les meilleures conditions.