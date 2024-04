Eternal Strands – Quand Mike Laidlaw joue les magiciens

Fondé en 2020 par des anciens employés d’Ubisoft et par Mike Laidlaw, créateur de Dragon Age, le studio Yellow Brick Games ne vous évoque sans doute rien. Et pour cause, les équipes canadiennes n’étaient encore à l’origine d’aucune production, il s’avère cependant que ces dernières viennent tout juste de remédier à ce problème. En effet, c’est le dénommé Eternal Strands qui vient d’être annoncé par le studio, un nouvel action-RPG à la troisième personne, le tout au cœur d’un monde fantastique.

Mariant l’univers de Monster Hunter à celui de Shadow of Colossus, la première production de Yellow Brick Games semble avoir la ferme intention de proposer un périple à la hauteur de ses créatures : titanesque. Nous plongerons dans les méandres de l’Enclave, un univers fantasy aux traits on ne peut plus colorés, dans lequel vouivres et golems se disputeront le pouvoir.

Et c’est dans la peau de la magicienne Brynn qu’il nous faudra sauver le monde, aux prises avec les conséquences d’un cataclysme qui a failli faire courir ce dernier à sa perte. Autrement dit, l’Enclave est un monde postapocalyptique dans lequel le danger reste imminent à chaque virage, et il nous faudra peu de temps avant de déclencher les capacités de l’héroïne. Titulaire de « La Cape », un accessoire enchanté permettant de donner naissance à bien des pouvoirs, notre magicienne aura vite fait de manipuler montagnes et forêts à sa guise.

En effet, l’une des forces vantées par la production est celle de proposer un univers des plus maniables et interactifs, où Brynn pourra se servir du feu qui se propage naturellement à travers la flore pour créer des vagues de chaleur destructrices, mais également bâtir des structures glacées pour venir à bout des colosses peuplant le monde. Eternal Strands sera doté d’un gameplay des plus complets, où n’importe quelle façon de jouer sera bonne à adopter pour sauver le monde.

Il semblerait qu’à l’Enclave la créativité règne en maître mot, puisque l’on autorise les joueurs à considérer Eternal Strands comme un véritable bac à sable géant, où l’on chasse, on apprivoise, on construit, on confectionne, on escalade, on brûle ou un gèle. Vous l’aurez compris, l’exploration sera de mise au même titre que les combats, et rien ne sera à négliger.

En plus de s’inspirer des univers cités plus tôt, le studio basé à Québec semble accorder à sa production une direction artistique et quelques mécaniques tout droit venues du mythologique Immortals Fenyx Rising, édité par Ubisoft en 2020, soit l’année de la fondation de Yellow Brick Games. Mais il n’est pas étonnant de constater ces similitudes en se rappelant que l’équipe est composée entre autres d’anciens développeurs du géant breton. Reste à voir si l’originalité sera au rendez-vous, ou si Eternal Strands n’incarnera qu’un énième jeu de fantasy au cœur de la pile d’un genre que l’on commence à trop bien connaître.

Toujours est-il que la première production de Yellow Brick Games n’est pas prête de débarquer dans nos rayons, puisque le titre ne sera disponible qu’en 2025 et ne donne encore aucune date de sortie. On attend Brynn sur PS5, Xbox Series X/S et PC, et on lui laisse la chance de nous jeter ses sorts, à condition que son aventure vaille le coup que l’on s’adonne à la magie.