Eternal Strands – Une feuille de route dévoile l’avenir du jeu

Eternal Strands était l’une des bonnes surprises de ce début d’année 2025. Développé par le studio indépendant Yellow Brick Games et sous la houlette de vétérans de l’industrie ayant travaillé sur la série Dragon Age, cet action-RPG nous avait plu pour sa sincérité, sa bienveillance et son absence de cynisme à une époque où on en a bien besoin. Alors qu’on se demandait quels projets Yellow Brick Games allaient nous réserver à l’avenir, on apprend que le studio n’en a pas encore terminé avec Brynn et sa bande : une feuille de route dévoile que Eternal Strands aura droit à deux DLC gratuits cette année !

Pour commencer, c’est un patch qui va arriver dans Eternal Strands après son premier mois d’existence. Tout d’abord, les déplacements de Brynn sont améliorés : c’est vrai que parfois, on avait plus la sensation qu’elle faisait du patin à roulettes que de la course à pied, mais quelques ajustements viennent corriger cette impression. Les sensations en combat sont elles aussi optimisées, pour que le joueurs sente davantage l’impact des attaques, et avec l’ajout des vibrations pour les manettes. Pour finir, on ne perdra plus le contenu de son inventaire lors des morts par chute, inévitables dans un jeu basé sur l’exploration d’un monde tout en verticalité.

Mais l’élément central de cette feuille de route, c’est l’annonce de deux DLC gratuits qui viendront enrichir l’expérience d’Eternal Strands. Autre point qui suscite notre curiosité : ces deux contenus additionnels sont développés en collaboration avec d’autres studio. Au printemps 2025, nous auront droit à un DLC créé en partenariat avec Yusuke Mogi, concept artist sur Final Fantasy XIV et XVI, qui ajoutera de nouvelles armures et skins pour Brynn. Ce DLC promet aussi une nouvelle map ainsi que de nouveaux pouvoirs (la partie la plus intéressante de Eternal Strands selon nous). Cet été, un deuxième DLC créé en collaboration avec Grasshopper Manufacture (No More Heroes) complètera nos aventures dans l’Enclave, mais son contenu reste un mystère pour l’instant.

Pour terminer, les équipes ont donné quelques informations supplémentaires lors d’un AMA sur Reddit (« Ask Me Anything », sorte de rencontre virtuelle organisée sur un forum Reddit où les utilisateurs peuvent poser toutes leurs questions aux développeurs). On apprend par exemple que Yellow Brick Games espère bien sortir davantage de contenu sur Eternal Strands même après ce qui est annoncé sur la feuille de route. Le jeu devrait bientôt être disponible sur GOG, et les équipes travaillent sur un nouveau mode de difficulté pour les joueurs qui veulent simplement profiter de l’histoire. Bref, il semble qu’on ait pas fini d’entendre parler d’Eternal Strands, qui a su rencontrer son public à en croire les commentaires élogieux des joueurs.