La semaine prochaine sur L’Epic Games Store – Conan Exiles et HUE gratuits

Alors que Stranger Things 3 et AER sont actuellement disponibles gratuitement sur la plateforme d’Epic, leurs remplaçants ont déjà été annoncé. Il s’agira de Conan Exiles et HUE, deux jeux radicalement différents, qui viendront donc prendre le relais à partir du 2 juillet et resteront à leur tour gratuits pendant une semaine. Il donc temps de jeter un regard sur ces deux titres.

Sortie en 2018, Conan Exiles reprend quasi à l’identique le gameplay de Ark. C’est à dire un jeu de survie basé sur le craft d’armes, d’armures et même de bâtiments, et qui, à l’instar de Ark, poussera les joueurs à coopérer ou à s’affronter pour la dite survie. Mais la particularité du titre vient de l’univers dans lequel il se déroule. En effet, c’est l’âge hyborien créé par Robert E. Howard, et décor des aventures de Conan, qui servira de cadre au jeu de survie de Funcom. Un monde sans pitié, régis par le muscle et l’acier où ce qui il y a de mieux dans la vie est d’écraser ses ennemis, de les voir mourir devant soi et d’entendre les lamentations de leurs femmes. Un univers qui se prête totalement à un jeu de survie du type d’ARK.

Changement radical de style et de ton avec le second jeu de cette offre. HUE, sorti en 2016, est à la fois un jeu de plateforme et de réflexion, proposant d’incarner le personnage éponyme dans un monde plongée dans l’obscurité. Le but de l’aventure étant d’apporter à nouveau de la couleur dans cet univers monochrome. Pour cela, notre protagoniste pourra user de la palette de couleur à sa disposition pour interagir avec l’environnement. Lui permettant ainsi de franchir des obstacles et de résoudre des puzzles.

Pour mettre la main sur ces deux titres que tout opposent, il faudra se rendre sur l’Epic Games Store à partir du 2 juillet et avant le 9 juillet à 17h, heures françaises.