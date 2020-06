Comme un AER de gratuité sur L’Epic Games Store (mais pas seulement)

AER, mais aussi Stranger Things 3 formeront le duo offert sur l’Epic Games Store la semaine prochaine. Un duo sous le signe de la détente.

Une nouvelle semaine, deux nouveaux jeux gratuits sur l’Epic Games Store. Et cette fois, c’est une aventure contemplative et un shot de nostalgie qui sont proposés. De quoi s’aérer l’esprit entre deux sessions sur The Last of Us 2.

Commençons par remonter un peu le temps avec Stranger Things 3. Adaptant assez fidèlement la troisième saison de la série des frères Duffer, le jeu prends la forme d’un beat’em up avec une touche de metroidvania. Bien plus que son gameplay, relativement classique et hélas entaché par une IA du partenaire totalement à la ramasse, c’est sa capacité, à l’instar de la série, à plonger joueurs et joueuses dans la vibe des années 80 qui fonctionne. Pour cela, le jeu possède deux atouts.

D’abord les graphismes en pixel art réminiscent de cette période. Et ensuite la bande originale iconique à souhait qui fini de nous immerger dans les années Reagan.

Enfin le fait que le jeu se retrouve gratuit (pour une durée limitée) répond à une critique qui lui avait été faite lors de sa sortie. En effet, il lui avait été reproché de faire suite à un opus mobile gratuit sans avoir pour autant de réel valeur ajoutée. L’occasion de le récupérer à moindre prix est donc idéale.

Mais laissons les années 80 derrière nous ( il serait temps) et prenons un peu de hauteur. AER est un jeu d’aventure contemplatif dans la veine de Journey ou RIME, où l’on peut se métamorphoser en oiseau pour explorer un monde en ruine empreint de poésie. Si quelques énigmes à la difficulté superflue viendront rythmer le cours du jeu, le cœur du gameplay reste de se laisser planer au fil du vent.

À l’instar de Journey, AER sera également très court, évitant ainsi une certaine redondance. Avec un peu moins de 4 heures de durée de vie, c’est un jeu parfait pour une soirée placée sous le signe de la détente.

Pour se procurer ses deux titres, il faudra donc se rendre sur L’Epic Games Store à partir du 25 juin jusqu’au 2 juillet à 17h, heures françaises.