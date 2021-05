Eight Dragons – Quadruple dose de Double Dragon sur consoles

L’important dans les mathématiques, c’est de rendre les équations accessibles. De les simplifier au maximum pour en comprendre la nature exacte. Ne prenez pas peur, personne ne va vous demander de réduire des équations du second degré (mais si c’est votre passe-temps, personne ne vous juge, rassurez-vous). Toutefois, la démarche peut aussi se retrouver dans le jeu vidéo. Cela semble être le cas pour Eight Dragons, qui retourne à l’origine du beat’em up pour en extraire la source du fun.

Qu’est-ce qu’un bon beat’em up ? Les questions simples apportent souvent les réponses les plus complexes. La réponse de JanduSoft et Extend Mode, éditeur et développeur de Eight Dragons, apparaît comme on ne peut plus simple : taper sur tout ce qui bouge, du fun, encore du fun et toujours du fun, mais à plusieurs.

Pourquoi s’embêter avec un scénario prétexte dont tout le monde se moque ? Nommons donc un certain Kane, alias Mr Big, comme chef d’une bande de criminels des rues qui veut saccager la ville, et l’affaire est pliée. Pour les graphismes, retour aux sources ! De la bonne vieille 2D pixelisée, façon Double Dragon, un scrolling horizontal, façon Double Dragon, quelques effets de lumière façon Double Dragon, et des décors faisant référence aux ténors du genre (comme par exemple Double… OK, vous avez pigé), et c’est parti.

L’important dans un beat’em up, c’est le feeling. Il faut que l’on puisse prendre en main le soft immédiatement, et que l’on s’amuse tout de suite. Et autant vous dire que sur ce point, les Huits Dragons maîtrisent leur sujet. Les personnages jouables (au nombre de huit, comme dans le titre, vous suivez ?) sont très réactifs, et ont une palette de coups classique (poings, pieds, et tout ce qui vous tombe sous la main), mais efficace.

Enfin, cerise sur le gâteau de torgnoles, le jeu est jouable jusqu’à huit en local ! Sur PC, la coopération se fait sur le même ordinateur, en ajoutant autant de manettes que vous le souhaitez. Espérons que cela sera également le cas sur le portage console qui déboulera avec fracas le 28 mai 2021. Notez que le titre sera disponible à tout petit prix (7,99 €), donc aucune raison de ne pas en profiter si vous êtes en manque de bagarre de rue.