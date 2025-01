Earthblade – Le prochain jeu des créateurs de Celeste est annulé

Il y a parfois des nouvelles qui sont difficiles à donner et aujourd’hui ne fait pas exception à la règle, tant nous sommes peinés de devoir vous annoncer que le studio EXOK (Extremely Ok Games) a décidé d’annuler Earthblade après près de quatre ans de développement. Pour ceux qui ne connaissent pas ce studio indépendant, sachez qu’il est derrière Towerfall et surtout l’incroyable Celeste, qui connut après sa sortie en 2018 un très large succès critique et commercial, glanant au passage de nombreux prix.

Alors pourquoi cette annulation me demanderiez-vous ? Eh bien, sachez que nous avons eu une réponse claire à cette question grâce à un billet de l’un des fondateurs de EXOK, Maddy Thorson, sur le site web officiel du studio. Tout d’abord, il faut savoir que le directeur artistique œuvrant sur le jeu, un certain Pedro, aussi co-fondateur, a quitté le studio suite à un différend concernant les droits de Celeste. Si le problème a trouvé résolution à l’amiable entre lui, Maddy, mais aussi Noel Berry (autre co-fondateur), la séparation semblait tout de même inévitable.

Le conflit portait sur un désaccord concernant les droits de propriété intellectuelle de Celeste, sujet que nous ne détaillerons pas publiquement. Il s’agissait manifestement d’un processus très difficile et déchirant. Nous avons fini par trouver une solution, mais les deux parties ont également convenu de se séparer.

Une chose est sûre, perdre son directeur artistique lorsque l’on est un petit studio n’est pas une mince affaire, surtout que le développement de Earthblade avait déjà connu des déconvenues, le jeu ayant été plusieurs fois repoussé. Devant initialement sortir en 2023, il fut par la suite annoncé pour 2024, avant un silence radio inquiétant, la dernière update sur le site remontant à mars de l’année dernière.

Alors cela s’explique surement par plus d’une chose, mais Maddy Thorson parle avant tout d’une certaine pression liée au succès de Celeste et de la volonté de faire « meilleur » et « plus grand » pour le jeu suivant, et que tout cela a probablement mené le studio droit dans le mur. Ils se sont, avec Noel Berry, notamment posé la question de ce qu’ils ressentaient au quotidien vis-à-vis de leurs travaux sur Earthblade, et en sont venus à la conclusion que c’était devenu un combat épuisant depuis un bout de temps déjà.

Noel et moi avons également commencé à réfléchir à la façon dont nous travaillons sur le jeu au jour le jour, et nous avons réalisé que c’était devenu un combat depuis longtemps. Bien sûr, travailler sur un seul projet pendant si longtemps peut finir par devenir une corvée, mais le problème est plus profond. Le succès de Celeste nous a mis la pression pour créer quelque chose de plus grand et de meilleur avec Earthblade, et cette pression explique en grande partie pourquoi travailler sur ce jeu est devenu si épuisant.

Et oui, pour la plupart des créatifs de ce monde, l’œuvre qui arrive après le succès est toujours la plus difficile à appréhender et concevoir. Les attentes sont plus grandes, la pression s’intensifie alors, et cela peut devenir réellement anxiogène. C’est quelque chose qui a donné lieu à un échange assez intéressant entre les réalisatrices Charline Bourgeois-Tacquet et Fanny Liatard dans l’émission Une Rencontre Et… sur Canal+ en 2023, et sur laquelle nous vous conseillons de jeter un œil.

Enfin, EXOK n’est pas mort et Maddy et Noel n’entendent pas mettre la clé sous la porte. Ils travaillent déjà sur de nouveaux projets à plus petite échelle, afin de retrouver l’approche qu’ils avaient lors de leurs anciennes expériences. Bien évidemment, ils tirent différentes leçons de cette déconvenue, et espèrent toujours collaborer avec le noyau dur de l’équipe qui les accompagne depuis leur premier titre. Quant à Pedro, il développe actuellement un nouveau jeu avec une dénommée Isa pour son studio Coldblood Inc., un certain Neverway.