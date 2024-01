Céleste 64 – Madeline souffle sa sixième bougie

Il y a six ans maintenant, le studio canadien Maddy Makes Games, dirigé par Maddy Thorson et Noel Berry, donnait naissance à Céleste, un platformer 2D qui a rapidement su trouver son public. De par sa fine écriture et ses mécaniques diverses et variées, le titre s’est vu récompensé par deux prix distincts au cours de la cérémonie des Game Awards 2018. Céleste s’est offert les prix du meilleur jeu indépendant et du meilleur jeu à message positif. En 2018, on a même considéré la production canadienne comme étant un des meilleurs titres de l’année. C’est pourquoi six ans après, Madeline revient souffler ses bougies à travers Céleste 64, un nouveau platformer 3D totalement gratuit.

Rappelons-le, le titre de Maddy Makes Games mettait en avant le personnage de Madeline, une jeune femme qui souhaite gravir le fictif mont Céleste. Prise au piège par une forte anxiété et un état dépressif dévorant, Madeline doit affronter son mal-être qui tente de freiner son ascension. C’est au cours de neuf chapitres distincts que Céleste s’articule, et chacun des obstacles demande au joueur précision et stratégie.

Mais Céleste 64 vient changer la recette en optant pour la 3D. Et vous l’aurez certainement compris grâce au nom du titre, le studio a adopté les graphismes de la Nintendo 64, offrant ainsi aux joueurs un bain de nostalgie des plus surprenants. Gratuit pour tous, ce nouveau platformer donnera certainement envie aux amateurs de se procurer le titre de 2018 et rappellera de bons souvenirs aux fans des aventures de Madeline.

Le nom du titre, « Fragments of the mountain », laisse penser que Madeline prendra part à une quête divergeant totalement de celle qui a fait d’elle l’héroïne il y a six ans. Là où Céleste entraînait la jeune femme au cours d’une grande ascension, il semblerait que Céleste 64 oblige cette dernière à partir à la recherche de mystérieux fragments disséminés à travers le mont. Le studio prend une direction étonnante, mais cela suffira pour nous faire patienter avant la sortie d’Earthblade, un metroidvania en deux dimensions prévu par le studio courant 2024.

Développé en une semaine seulement par le studio canadien, Céleste 64 est disponible gratuitement sur la page Itch.io de Maddy Makes Games. Vous l’aurez compris, le projet reste exclusif à nos bons vieux ordinateurs, et à l’inverse de Céleste, le nouveau titre indépendant ne sera pas disponible sur les consoles de salon. Vous pouvez dès à présent découvrir les nouvelles aventures de Madeline tout en vous procurant les anciennes, car Céleste reste toujours disponible sur PS4, Xbox One, Switch et PC.