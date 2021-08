Earth Defense Force 4.1 – La Switch continue d’attirer des bêbêtes

Inutile de tourner autour du pot, être amateur de chasse aux insectes géants sur Switch, ça craint… On peut bien toujours affronter des Nerscylla dans Monster Hunter mais ça n’a pas la même saveur que d’affronter des hordes de fourmis et de tarentules de l’espace avec un lance-roquette. Alors oui, ce point peut être réfuté en soulignant qu’E.D.F. 2 est disponible depuis le 15 juillet et que la console attend E.D.F. 2017 pour l’automne mais, une fois encore, ça ne concerne que les joueurs japonais alors que nous devons, nous, nous contenter d’E.D.F.: World Brothers (un épisode que même notre City a boudé). Bref, on n’arrête plus D3 Publisher et Sandlot qui anoncent l’arrivée de Earth Defense Force 4.1 sur Nintendo Switch.

C’est à la suite d’un trailer consacré au portage Switch du troisième volet de la série, datant d’ailleurs son arrivée sur la console de Nintendo au 14 octobre, que les partenaires dévoilent le pot-aux-roses. Au programme de cet extrait de bande-annonce (que vous pouvez retrouver à partir de 3:05 dans la vidéo ci-dessous) : pas grand chose malheureusement. Si le titre semble confirmer qu’il s’agit bien d’un portage de la version PS4 sorti en 2016 (plutôt que du jeu original, E.D.F. 2025, sorti sur PS3 et Xbox 360 en 2013), rien de plus à se mettre sous la dent.

Peut-on attendre une sortie européenne pour ce jeu ? Si on l’importe, aura-t-on droit à une langue un peu plus lisible que le japonais ? Très improbable (les titres précédents n’ayant pas eu droit à une sortie en Asie du sud-est et donc de version anglaise, celle-ci ne devrait pas déroger à la règle). On pourra consoler les plus braves (ceux qui auront le courage de se taper le jeu en japonais quoi) en indiquant que le duo a pour objectif de commercialiser le jeu en 2022.

Guère plus à dire malheureusement sur cette série. Ceci étant dit, vous ne trouvez pas ça beau ? Personnellement, nous sommes agréablement surpris de voir que D3 Publisher et Sandlot se donnent à fond pour supporter la Switch avec leurs licences, même si on ne peut faire plus niche qu’Earth Defense Force. Franchement, nous aimerions bien voir Square Enix suivre le même chemin avec ses vieux Final Fantasy ou, au hasard hein, Kingdom Hearts. Earth Defense Force 4.1 apparaîtra sur Nintendo Switch dans le courant de l’année prochaine.