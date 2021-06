Earth Defense Force 6 – De nouvelles images (basses) du front

Wow ! D’ici une poignée de jours, nous serons en juillet… Plus de la moitié de l’année sera passée et nous aurons donc déjà largement ouvert la voie à la suivante ! Un constat : ces dernières années n’auront pas été les plus faciles de nos (plus ou moins) jeunes vies. Ceci dit, nous sommes encore debout et il reste encore de nombreuses réjouissances à venir avant de changer votre calendrier, certaines que vous attendez peut-être même déjà avec une certaine fébrilité. Et comment vous en vouloir, nous en avons tout autant : les vacances d’été, la rentrée de septembre (en espérant qu’elle soit “normale”), l’entrée de vos grands à la fac’ (qu’ils débarrassent enfin le plancher !) ou, plus simplement, votre entrée dans la next-gen ou la réception d’un jeu tant attendu…

Bien des raisons donc de garder de l’espoir et d’espérer ensemble (croisons les doigts) que le pire soit enfin derrière nous. Remarquez, on se plaint, on se plaint, mais si on compare nos problèmes avec ceux des soldats d’Earth Defense Force 6, on n’est pas franchement à plaindre, si ? Non, mais comparez seulement vos problèmes à une invasion d’insectes géants venus de l’espace et, même à l’échelle, ils sont plus petits… Pas vrai ? Comment ça, cette transition était médiocre ? Peut-être, mais pour lier l’actualité au prochain titre d’une série de jeux d’action vous opposant à de géantes bestioles grouillantes, on fait comme on peut !

Oui, quelques semaines après l’arrivée d’EDF: World Brothers sur Switch, PlayStation 4 et PC sous nos latitudes (il est dispo depuis fin mai), D3 Publisher reprend l’attention des fans avec une présentation, un événement en ligne consacrée au prochain titre de la série et qui profite de l’occasion pour nous en montrer un peu plus. En plus d’un trailer inédit, c’est près de 15 minutes de jeu commentées qui nous sont offertes, ponctuées de “ah” et de “eeeeh ?” comme les japonais savent si bien les faire…

Est-ce que ça nous permet de savoir si ça sortira chez nous ? Toujours pas… Est-ce qu’on apprend enfin dans cette présentation sur quelle machine le jeu va paraître ? Non, et ils ont l’air de s’être donné du mal pour cacher la manette… Donc pas vraiment beaucoup de nouveautés, mais on peut se contenter du retour du Wing Diver, non ? Dans tous les cas, nos questions pourraient bien trouver des réponses sous peu puisque, à l’heure actuelle, Earth Defense Force 6 est toujours attendu pour la fin d’année… au Japon. Il finira cependant probablement par arriver un jour chez nous.