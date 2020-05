EA participera à la transition en douceur vers la next gen

Un système comparable au Smart Delivery de Microsoft.

Microsoft a déjà promis que tous les jeux qui sortiront durant la première année d’exploitation des nouvelles Xbox Series X sortiront également sur l’actuelle Xbox One. Une façon de passer en douceur le relais entre current gen et next gen, permettant aux joueurs de ne pas forcément investir immédiatement dans une nouvelle machine pour jouer au prochain Halo Infinite, par exemple.

Dans le même esprit, Microsoft va aussi proposer le Smart Delivery sur les titres first party, soit un système qui permettra aux acheteurs d’un jeu Xbox One de pouvoir télécharger gratuitement la version optimisée pour Xbox Series X une fois que cette dernière sera disponible. Une option qui s’ouvre aussi aux titres tiers, et qui a déjà été annoncée pour Cyberpunk 2077.

C’est cette fois au tour de EA de promettre cette même transition douce. Lors d’une réunion entre investisseurs repérée par GamesRadar, Blake Jorgensen, Directeur d’exploitation chez Electronic Arts, a ainsi annoncé que les futurs jeux de la marque achetés sur la génération actuelle seront gratuitement upgradés pour la génération suivante. Il est intéressant de voir que Jorgensen ne parlait pas ici spécifiquement des Xbox, mais bien des machines next gen, incluant du coup la PlayStation 5.

Une “générosité” qui vient anticiper les hésitations que vont rencontrer de nombreux joueurs à l’aube de s’offrir les consoles next gen, et qui pourraient peser sur les résultats réalisés par certains titres. Acheter un jeu à sa sortie, ou attendre quelques semaines/ mois pour se l’offrir sur la prochaine console ?

Par contre, nous avons quelques réserves quant à l’impact que ce système aura sur les ventes de consoles. Si la promesse des progrès graphiques et de la réduction des temps de chargement va convaincre une partie des joueurs, nul doute que certains autres préféreront attendre que les catalogues respectifs s’installent, surtout si les line up de lancement restent disponibles sur les machines actuelles…