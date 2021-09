Dying: 1983 – L’horreur nippone a une date de sortie !

Annoncé pour la première fois à la Gamescom en août dernier, Dying: 1983 n’avait toujours pas donné de date de sortie, ainsi que d’autres informations quant au support sur lequel il sera jouable. C’est chose faite ! Publié sur le site Game Source Entertainment, NEKCOM a donné de plus amples détails sur son tout nouveau projet horrifique. Mêlant un sentiment de malaise, de folie, à une mystérieuse ambiance nippone, le titre paraît prometteur pour les amateurs de l’horreur.

Dying: 1983 sera une exclusivité PlayStation 5, c’est désormais officiel, même si le jeu sera disponible sur PlayStation 4 et Steam à une date ultérieure (le jeu ayant déjà une page Steam à son nom). Fishhead, le fameux personnage iconique de la série, sera plus présent que jamais. Même la taille du script du jeu sera cinq fois plus grande que son prédécesseur (Dying: Reborn). Cela augure plus de profondeur dans le scénario. Le paysage des jeux d’horreur étant complètement saturé, un univers beaucoup plus travaillé comme un Outlast par exemple ferait du bien au genre.

Comme beaucoup d’autres jeux d’horreur, ce sera en vue à la première personne, dans un monde regorgeant d’objets étranges et de puzzles qui nous permettront d’avancer de plus en plus dans le labyrinthe du jeu. Car oui, la progression du jeu est en Metroidvania, les différentes parties du monde étant connectées les unes aux autres. De plus, le jeu sera doublé entièrement en japonais, en anglais, et en chinois. À voir si au niveau du texte, le tout sera traduit en français.

Une démo du jeu sera accessible au Tokyo Game Show 2021 Online du 30 septembre au 3 octobre 2021. De quoi entrevoir ce qui nous attend. Mais, avec tout ça, une date de sortie a quand même été annoncée : Dying: 1983 est prévu pour le 17 février 2022. Plus que quelques mois à attendre donc.