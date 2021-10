Dr Dre serait en pleine compo pour la série Grand Theft Auto

Dr Dre et Grand Theft Auto, c’est une grande histoire d’amour. Celui-ci avait fait une apparition dans la série l’an dernier, à l’occasion de la mise à jour « Le Braquage de Cayo Perico » dans GTA Online, où il apparaissait en personne dans le jeu, accompagné de DJ Pooh. De plus, la trilogie Grand Theft Auto (GTA III, GTA Vice City et GTA San Andreas) accueillait déjà des morceaux de la N.W.A (acronyme de Niggaz Wit Attitudes) et de l’album de Dre : The Chronic.

Une histoire qui ne semble pas prête de s’encrouter dans la routine, puisque selon les déclarations de Snoop Dogg faites à Rolling Stones Magazine Dr Dre serait actuellement en plein travail de composition pour une prochaine production de Rockstar Games. Celui-ci a déclaré (traduction libre) :

Je sais qu’il fait de la bonne putain de musique. Et une partie de sa musique est liée au jeu GTA qui sort. Donc je pense que ce sera la façon dont sa musique sortira, à travers le jeu vidéo GTA.

Impossible de savoir si Snoop Dogg fait référence à la prochaine trilogie de remasters qui arrivera sur consoles et PC le 11 novembre prochain, ou s’il s’agit du futur Grand theft Auto 6. Cependant, étant donné que Dr Dre n’a pas sorti de nouvelles compositions depuis Compton: a Soundtrack by Dr. Dre, sorti en 2015 à l’occasion de la sortie du film NWA: Straight Outta Compton, il parait peu probable qu’il soit sorti de sa retraite pour une compilation d’anciens jeux…

Le prochain album du patron du hip-hop West Coast pourrait-il sortir directement au sein du prochain jeu de la série Grand Theft Auto ? Ce serait un sacré coup marketing, non seulement pour Dre, mais aussi pour Rockstar Games (même si l’on sait pertinemment que ni l’un ni l’autre n’ont besoin de cela pour vendre un sacré paquet de galettes). Dr Dre et Rockstar se sont refusés à tout commentaire suite à la déclaration de Snoop Dogg. Comme le dit la sagesse populaire « Qui ne nie, consent ? ».