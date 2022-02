Dokkan Battle est-il arrivé au bout de son concept ?

Avec ses 450 millions de téléchargements, il s’agit probablement du gatcha mobile le plus populaire sur le marché. Une véritable prouesse que réalise Dragon Ball Z: Dokkan Battle qui va prochainement fêter ses sept ans en sortant deux unités extrêmement puissantes. Tellement puissante qu’elles commencent d’ailleurs à remettre en question le concept du jeu en lui-même.

À l’instar du manga d’origine, Dokkan Battle mise sur l’upgrade constant de puissance pour mettre à mal les obstacles qui se dressent sur la route du joueur. Un procédé qui montre déjà ses limites sur le plan narratif avec Dragon Ball Super, dont la surenchère frôle le risible depuis quelque temps, et qui se confirme aussi au niveau du gameplay du célèbre jeu mobile. En effet, le jeu étant basé sur un système de stats pures, il vient fatalement le moment où l’on finit par ne plus savoir comment faire progresser le joueur et ses antagonistes sans tourner en rond. Un constat que l’on peut déjà faire ici, tant le titre peine à proposer du contenu allant au-delà de la surenchère de pourcentage d’ATK et de DEF.

Un concours de qui a le plus gros ki qui vient tout juste d’atteindre un nouveau niveau avec les unités prévues pour le septième anniversaire dont les boosts offensifs et défensifs portent encore plus haut le « tank bien, tape fort » adopté par le jeu. Un concept aux ficelles grossières ayant un peu trop tiré sur la corde, qui pose ici une question : Dokkan Battle est-il arrivé au bout de son propos ?

Une question simple au demeurant, pouvant aisément être défendue par oui ou par non, avec d’un côté des joueurs pouvant se lasser du bis repetita dépeint dans les premiers paragraphes, et de l’autre des aficionados satisfaits d’une proposition de gatcha mobile qui, si elle est simpliste, reste néanmoins solide de par ses mécaniques fortes et sa franchise culte au point de pardonner presque tout défaut. Côté éditeur, en revanche, la réponse est évidemment non, le jeu continuant d’enregistrer des sommes records via ses microtransactions. Reste à savoir maintenant comment les développeurs parviendront à prolonger leur concept.