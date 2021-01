DiRT 5 prévoit de belles améliorations à venir pour l’année 2021

DiRT 5 nous avait énormément séduit lors de sa sortie en novembre dernier, mais malgré de grandes qualités, tout n’était pas encore aussi rose que l’on aurait pu l’espérer. La bonne nouvelle, c’est que Codemasters n’a pas chômé depuis la sortie du jeu et que les mises à jour n’ont eu de cesse d’améliorer les carences techniques du jeu. Dans la foulée cela en a parfois apporté d’autres, comme d’étranges ralentissements qui n’étaient pas présents sur PS5 par exemple, mais on imagine qu’avec les retours réguliers de la communauté, l’équipe est déjà sur le coup pour arranger ça.

En dehors des problèmes techniques, DiRT 5 promettait du contenu régulier, que ce soit via les DLC gratuits, ou les éléments payants du season pass, et sur ce point, pour bien débuter l’année, Codemasters a tenu à rassurer les joueurs, en assurant via une sorte de road map, que beaucoup de choses allaient arriver en 2021. Bien entendu, on vous épargnera les fameux ajouts de nouvelles voitures et autres joyeusetés de ce genre, car comme vous vous en doutez, il y en aura.

Ce qui nous intéresse beaucoup plus, et qui va plus loin que les simples éléments cosmétiques ou de personnalisation, ce sont les retours de la communauté, qui ont vraisemblablement bien été pris en compte, et le simple fait de savoir que Codemasters travaille actuellement sur des éléments essentiels pour les joueurs, fait vraiment plaisir à lire. Par exemple, un point qui avait été déterminant dans la note attribuée à DiRT 5 était son mode online, beaucoup trop pauvre à notre goût, tout du moins pour un jeu de cette envergure en 2020. Cet élément, s’il n’a pas toujours été pointé du doigt par la presse, l’a en revanche beaucoup plus été par les joueurs, notamment sur les réseaux sociaux.

Jusqu’à présent le online possédait un mode unique de recherche de course, sans réelle personnalisation possible, et sans même la possibilité de créer des courses entre amis dans un mode précis. Mais comme nous pouvons le lire via le communiqué ci-dessus, la parole des joueurs a été entendue, et continuera vraisemblablement de l’être. Dans le futur, sans date précise, mais qu’on espère en début d’année, nous aurons enfin l’implémentation des parties privées, des évents online, mais surtout, ce qui va faire qu’on aura l’impression de jouer pour autre chose que la beauté du fun : des parties avec classement.

On attend donc avec impatience de voir ce que tout cela va donner, mais il n’y a finalement pas trop de raison de s’inquiéter tant l’équipe semble prendre bien soin de son jeu. Si la pauvreté du online vous rebutait jusqu’à présent, au moins vous savez que les choses vont prochainement bouger, et la fenêtre de sortie du jeu étant passée, vous aller même surement pouvoir le trouver à petit prix, que ce soit sur old-gen, next-gen ou PC.