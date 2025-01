La majorité des développeurs travaillent sur un jeu PC.

La semaine dernière, une enquête de la GDC (Game Developers Conference) a pris le pouls de l’industrie en allant interroger quelques 3000 professionnels. Si vous avez pris l’habitude de jouer sur console, vous avez peut-être aussi paniqué en lisant que 80% des questionnés travaillent sur un jeu PC, ce qui est une hausse non négligeable par rapport à l’année dernière qui n’en comptabilisait que 66%.

La raison majeure, selon nombre de nos confrères, réside dans l’apparition du Steam Deck et machines associées (Lenovo Legion GO, Rog Ally …) qui entrainent une hausse de l’intérêt des développeurs pour le jeu PC : parmi les professionnels, 44% de ceux qui ont coché la case « Autre » indiquent être attirés par l’engin. Cependant cette raison nous semble relativement légère compte tenu du nombre de Steam Deck en circulation, estimé aux alentours de 3 millions, un nombre bien faible comparé aux 100 millions d’exemplaires de la Nintendo Switch ou des quelques 39 millions d’utilisateurs Steam.

On pourrait alors pointer du doigt la production globale du jeu vidéo qui tend à réduire les exclusivités console à des sortie globales chez Xbox et son Game Pass ou à des exclusivités temporaires chez Playstation. Dans ce cas là, oui, un développeur Xbox peut répondre qu’il travaille sur un jeu PC selon le workflow de son équipe. En effet, les moteurs de jeux actuels sont bien plus standardisés qu’avant : la conception d’un jeu console est sensiblement similaire à celle d’un jeu PC. Les architectures se ressemblent de plus en plus et les manettes de jeux sont tout à fait capable de se connecter à un ordinateur.

Il y a cependant une autre raison intéressante : le développement de jeu vidéo n’a jamais été aussi accessible. Cela peut paraître surprenant mais le créateur de jeu qui se rend à la GDC n’est plus nécessairement le lead senior, c’est aussi le développeur solo ou celui qui tente d’explorer le medium en s’inspirant des méthodes utilisées dans le AAA. Pour soutenir cette raison on peut observer les résultats de ce questionnaire sur d’autres items, comme la propension des développeurs à financer eux même leurs projets (56% tout de même) mais également à l’augmentation surprenante des jeux sur navigateur Web (16% contre les 10% et 11% des deux années passées).

Sortir un jeu PC n’a jamais été aussi simple, malheureusement vivre de ses projets n’a également jamais été aussi complexe. Le nombre de jeux sortis sur Steam est encore en explosion avec 18 974 jeux en 2024 par rapport aux 14 301 de 2023, les différents « remaniements » d’équipes (11% des personnes ayant répondu indiquent avoir été renvoyées dans l’année) infligent des pertes considérables, l’IA vient même progressivement prendre la place du narrative design dans les grands groupes.

De plus, les personnes qui ont été renvoyées ne sont pas les seules victimes, plus de 41% du public interrogé indiquent que ces manœuvres ont directement impacté leur travail (charge de travail, détérioration des relations sociales etc…). Une situation qu’on voit régulièrement dans le milieu, à l’image par exemple des français de chez Don’t Nod qui sont encore en grève.

Nous voilà donc là, devant différents articles mentionnant l’idée que 80% des développeurs travaillent sur un jeu PC, éclipsant les statistiques effrayantes des financements et des renvois tout en laissant supposer que le Steam Deck représente l’avenir. Aucune inquiétude cependant, les consoles continueront bien d’ajouter des jeux à leurs catalogues, mais ces derniers vont simplement se ressembler de plus en plus.