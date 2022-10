Deathloop entre dans le Dishonored Extended Universe

Peu de temps après sa sortie, certains joueurs assidus avaient émis l’hypothèse selon laquelle Deathloop se déroulerait dans l’univers de Dishonored. Après une absence de réponse officielle du studio Arkane durant presque un an, c’est le directeur créatif du jeu qui vient de confirmer la chose lors d’un récent podcast Xbox.

« Oui, en effet, nous avions envisagé que Deathloop se déroule dans le futur, après La mort de l’Etranger. (…) Il y a beaucoup d’indices dans le jeu, en fait. Il y en a qui sont abusés. (…) Mais il y a beaucoup de petites choses, et certaines qui étaient tout le temps sous le nez des gens, mais que certains viennent juste de découvrir. » – Dinga Bakaba, directeur créatif de Deathloop.

Comme souvent avec les productions du studio, la direction artistique et certains éléments de gameplay étaient relativement similaires entre Deathloop et Dishonored. Pour autant, les signes confirmant que les deux jeux étaient directement liés ont été subtilement dosés pour attiser l’intérêt des joueurs, sans leur divulguer l’information pour autant. Et pour une bonne raison : s’assurer que le jeu puisse être appréciée comme une œuvre à part entière, et non pas comme une simple suite.

« Nous ne voulions pas en faire quelque chose de trop important pour que [Deathloop] ait sa propre histoire, son propre personnage, sa propre période que nous voulions étoffer, sa mode et sa musique. (…) Mais en même temps, il y avait beaucoup de choses que nous voulions raconter après la Mort de l’Etranger, et nous nous sommes toujours demandés ce qui se passerait après. » – Dinga Bakaba

Le directeur créatif en profite pour préciser son indice préféré, le logo de la Tour Dunwall, présent sur le côté du pistolet Héritage.

Il est particulièrement appréciable de voir une théorie pareille être confirmée par les créateurs du jeu. Tout d’abord, c’est la plus belle récompense que les développeurs puissent offrir aux fans du jeu ayant porté attention aux plus infimes détails. Qui plus est, le timing de cette chasse aux secrets aura été bien dosé, et l’attente avant la révélation aura laissé le temps au jeu de se créer sa communauté.

Ensuite, parce qu’il n’est pas si facile de concevoir un univers cohérent au travers de deux licences a priori distinctes. C’était un pari risqué, qui aurait pu être délétère à leur dernier jeu si la mise en place de ces indices avait été maladroite.

Une chose est sûre : cette communication de la part des studios Arkane arrive à point nommé. Deahtloop vient d’arriver sur le Xbox Game Pass, et en profite pour recevoir une mise à jour ajoutant notamment une fin rallongée, une nouvelle arme, une nouvelle aptitude « et d’autres surprises ». L’occasion parfaite pour plonger dans la boucle.