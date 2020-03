Dead or Alive 6 fait entrer la jolie Tamaki dans l’arène

Dead or Alive 6 accueille un nouveau personnage en DLC, et déploie sa mise à jour 1.21.

Dead or Alive 6 continue sa petite vie dans l’ombre des mastodontes du jeu de versus, et sort aujourd’hui son nouveau personnage jouable, une ravissante combattante prénommée Tamaki. Spécialiste de l’aïkido, un art martial que nous n’avions pas encore vu dans le roster de ce sixième opus, Tamaki pourra possiblement dire quelque chose aux plus fans de la licence, puisqu’elle nous vient du jeu Dead or Alive Xtreme: Venus Vacation. Par “fans” nous voulions bien entendu dire grivois, mais ne vous inquiétez pas, cela reste entre nous.

Tamaki viendra donc s’ajouter au roster pour un prix un peu élevé de 7,99€, et clôturera le season pass 4, en attendant un hypothétique season pass 5. Mais à 89.99€, il faut bien dire que nous n’avons jamais été, et ne serons clairement pas de la partie, malgré tout le bien que l’on peut penser sur ce jeu. Mais si de votre côté la passion n’a pas de prix, alors sachez que vous pourrez, en plus de faire l’acquisition de cette nouvelle combattante, lui offrir une bien jolie garde-robe pour la modique somme de 10,99€, ou 17,99€ dans le pack économique réunissant le personnage et ses tenues. Et si par malheur vos autres personnages étaient jaloux devant leur nouvelle petite camarade, pas de panique, l’ensemble de tenues du concours de design 2019 sont également disponibles pour 13,99€.

Pour en revenir à des choses un peu moins mercantiles, les DLC ont été mis en vente en même temps que le déploiement de la mise à jour 1.21, augmentant le rang maximum, proposant divers équilibrages, et corrigeant quelques bugs. On note au passage que le souci rendant les couleurs de cheveux payantes sur PS4, devrait être corrigé avec un patch 1.21a, qui devrait être mis à disposition dans les jours qui viennent.

Enfin, pour les petits curieux qui seraient de passage sur cette news, sachez que même si Dead or Alive 6 en fait des caisses concernant les DLC, proposant des tenues par pelletées à des prix exorbitants, il n’en demeure pas moins un très bon jeu de combat, au gameplay plus technique qu’il n’y parait. Le jeu de base regorge de tenues plus chouettes les unes que les autres pour les combattants/combattantes, et excepté les personnages supplémentaires que vous payerez comme dans tous les jeux de combats actuels, le reste n’est que cosmétique, et n’est absolument pas obligatoire. Mieux encore, une version gratuite de Dead or Alive 6 est disponible, et permet de profiter de 4 personnages ainsi que de tout le contenu du jeu complet. Une bonne manière de se faire un avis sur ce jeu si vous n’osiez pas mettre les pieds dans son univers par le passé.