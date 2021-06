Dap – Arriverez-vous à survivre face à la corruption ?

La scène du jeu vidéo indé se fait de plus en plus variée grâce à des petits studios riches en idées toujours plus nombreux. Melting Parrot, celui qui nous intéresse aujourd’hui, ne contient à lui seul que deux développeurs : Paul et Iris Anstey, originaires d’Australie et plus précisément de Melbourne. Le duo nous présente ici leur toute première création nommée Dap.

Dap peut figurer parmi les ovnis, s’inspirant d’un certain nombre de références de la pop culture. Il s’agit d’un jeu d’aventure horrifique dans lequel vous incarnerez Dap, une créature qui peuple le jeu. Vous aurez pour mission de rassembler un maximum de vos congénères pour tenter de lutter contre la corruption qui envahit peu à peu votre univers et qui menace son équilibre.

La tâche ne sera pas aisée puisque la corruption se manifeste également par une maladie qui se propage et qui risque à tout moment d’anéantir votre peuple, car, vous l’aurez compris, les Daps ne sont pas immunisés. Vous serez cependant protégé par des feux que vous rencontrerez où que vous pourrez construire si le besoin s’en faisait ressentir.

Si nous nous penchons sur le contenu du trailer disponible en fin d’article, quelques références flagrantes nous sautent aux yeux. À commencer par le petit Dap que vous incarnerez puisqu’il s’agit ici d’un clin d’œil évident aux Kodamas, le peuple sylvain qui habite la forêt dans Princesse Mononoké. La façon de rassembler son peuple pour tenter d’échapper à la maladie peut également nous faire directement penser aux Mudokons dans l’Odyssée d’Abe, Abe étant prêt à tout pour sauver son peuple des Sligs et du monstrueux Molluck.

Dap verra le jour au cours de cette année 2021. Sachez également que pour compléter l’aventure en ligne droite, il ne vous faudra que trois heures. En attendant sa sortie, il est possible d’essayer la démo d’ores et déjà disponible ou bien d’ajouter le jeu à sa liste de souhaits via la plateforme Steam.